C'è un'auto elettrica a pattugliare le strade: la Tesla della polizia è entrata in azione

Da qualche ora a questa parte c'è un'auto elettrica a controllare le strade italiane. Stiamo parlando precisamente della Tesla Model X che è stata presentata lo scorso mese di novembre, e che è entrata in azione dalla giornata di ieri, 5 aprile.

Si tratta della prima Model X della polizia della storia, e speriamo possa essere la prima di una lunga serie. Al momento è in fase di sperimentazione ma se tutto andrà come previsto il corpo della polizia italiana “adotterà” per sempre la splendida auto green prodotta dall'azienda di Elon Musk.

Il suo reveal, come detto sopra, si era verificato lo scorso novembre alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani, inaugurando il nuovo Centro Operativo Autostradale. L'auto, come spiega la polizia tramite il suo sito ufficiale è stata acquistata da Concessioni Autostradali Venete e nei prossimi mesi ne verrà testata l'efficacia “per i servizi di pattuglia, autonomia, prestazioni e idoneità ai servizi di Polizia”, e nel contempo si cercherà di promuovere la sostenibilità riducendo l'impatto ambientale, tenendo conto che stiamo appunto parlando di un'auto che non funziona con il carburante classico ma con l'elettricità.

Ma su quali strade potremo trovarla? Sull'autostrada Padova-Venezia, ma anche sul passante di Mestre, zona dove si è verificata la tragedia del bus elettrico, quindi la tangenziale, sempre di Mestre, e il raccordo Marco Polo. Il direttore centrale delle Specialità della Polizia di Stato, Renato Cortese ha precisato che “la sinergia con le concessionarie autostradali e l’impegno nei processi di modernizzazione della circolazione nell’ottica della sostenibilità, rappresentano un valore aggiunto per le strategie di sicurezza stradale”.

La Tesla Model X in dotazione alla polizia stradale è dotata di una batteria da 100 kWh, con una velocità massima di 262 km/h e ha un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Siamo certi che i ladri ci penseranno due volte a scappare se si vedranno rincorrere da tale “belva”.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su