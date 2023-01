Dov'è meglio acquistare una moto usata in bassa stagione? I consigli dell'esperto

Nonostante le alte temperature delle ultime settimane del 2022 e di questa prima del 2023, assolutamente insolite per il periodo, siamo in pieno inverno, una stagione considerata “bassa” e ottimale per l’acquisto di una moto usata. Da dove cominciare però la ricerca? Vi risponde Matas Buzelis, responsabile delle comunicazioni di carVertical.

Su queste pagine parliamo spesso di carVertical, piattaforma online che vi permette di controllare la vita dei veicoli di seconda mano presenti sul mercato dell’usato, e questa volta la comunicazione del sito si è occupata di due ruote. Fra gli utenti che hanno voglia di acquistare una moto di seconda mano in bassa stagione per risparmiare sono molti quelli che non sanno dove sia meglio cercare, ecco dunque che scende in campo l’esperto Buzelis.

Il primo consiglio è quello di recarsi presso un concessionario. Di solito i rivenditori offrono una vasta selezione di moto usate e spesso garantiscono anche un minimo di garanzia. L’unico “problema” è che spesso trattano veicoli semi-nuovi e dunque costosi, a volte però è meglio spendere di più che rischiare di essere truffati. Secondo Matas Buzelis, responsabile delle comunicazioni di carVertical , “un concessionario può essere il posto perfetto per cercare motociclette per chi è alle prime armi, perché chi vi lavora conosce i pro e i contro delle moto che vende. Le aziende che tengono alla propria reputazione forniranno aiuto e supporto agli acquirenti non del tutto sicuri di ciò che desiderano acquistare”.

Secondo il responsabile delle comunicazioni di carVertical, anche dare un’occhiata alle moto messe all’asta potrebbe essere un’ottima soluzione, soprattutto se non si hanno le idee chiare su cosa acquistare. I lotti di motoveicoli offrono prezzi molto convenienti e in un solo posto si possono trovare molti modelli differenti. Ovviamente è un metodo che nasconde dei rischi, poiché all’interno di un lotto è difficile valutare le reali condizioni di un veicolo, le truffe sono purtroppo sempre dietro l’angolo, per stare sicuri però ci si può sempre rivolgere alle piattaforme in grado di conoscere la storia di una determinata moto usata.

Se le aste online non vi convincono, esiste sempre il Facebook Marketplace, anche se Buzelis lo definisce “il far west degli acquisti online”. Sulla piattaforma di Mark Zuckerberg c’è una grandissima offerta, allo stesso tempo però il rischio di essere truffati è molto alto. Esistono parecchi account falsi e non c’è alcun controllo sulle inserzioni, dunque bisogna fare tantissima attenzione. I consigli per evitare brucianti delusioni sono gli stessi di sempre: fare attenzione a prezzi troppo convenienti, non inviare acconti sospetti o addirittura l’intera cifra prima di aver messo le mani sulla moto, badare anche al metodo di pagamento, meglio che sia tracciato per una maggiore sicurezza. È bene anche incontrare un venditore di persona e controllare in anticipo tutti i documenti del veicolo.

Optare poi per i classici annunci online potrebbe essere una soluzione migliore rispetto al Marketplace di Facebook, poiché c’è un minimo controllo sull’identità degli inserzionisti ed è possibile trovare anche moltissime aziende, non solo privati cittadini. Buzelis consiglia anche di acquistare una moto da un proprietario che ce l’abbia da diversi anni, e che dunque conosca a fondo la sua storia. Dice Matas Buzelis che “ci sono due cose che gli acquirenti devono cercare: una buona moto e un venditore onesto. Gli acquirenti dovrebbero cercare un modello ben tenuto che viene venduto dal suo attuale proprietario. È meglio evitare di acquistare una moto da qualcuno che cerca di realizzarci un extra profitto, in quanto potrebbe nascondere difetti, rollback del chilometraggio e altre spiacevoli sorprese”.

