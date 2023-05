Quanto dura la batteria di una Tesla Model 3? 'Dopo 160mila km perso solo il 6%'

Quanto dura la batteria di una Tesla Model 3? Per cercare di rispondere a questa domanda non semplice ci viene in aiuto Ed Fessler, proprietario della vettura in questione, che ha deciso di mostrare lo stato della sua batteria dopo aver percorso 160mila chilometri.

Fessler ha acquistato la Model 3 nel 2018, versione con trazione integrale, doppio motore, long range, con il software Full Self-Driving (FSD). Ce l'ha quindi da 4 anni e mezzo, e in questo lasso di tempo l'auto si è comportata davvero bene.

Partiamo dall'inizio, da quando l'ha acquistata. La Tesla Model 3 garantiva 499 km con una ricarica, e Fessler ha potuto guidare precisamente per 497 km senza necessità di un'altra ricarica. Con il passare degli anni ha continuato a macinare chilometri fino ad arrivare al traguardo dei 160mila km.

La Model 3 ora indica un'autonomia di 466 km con una ricarica, il che significa che la batteria ha mantenuto il 94 per cento della sua capacità originale, avendo perso solo il 6%. Si tratta di un dato che di fatto risulta essere perfettamente in linea con quanto dichiarato dall'azienda di Elon Musk, ovvero che Tesla perde il 12% della capacità della batteria in 200mila km.

Non servirà quindi cambiare il propulsore elettrico durante il ciclo di vita di una Tesla, tenendo conto che mediamente si cambia auto attorno ai 150/200mila km, ma a volte anche molto prima.

Stando a Fessler, il fatto che la batteria abbia perso così poca autonomia lo si deve al suo stile di guida che lo stesso ritiene essere “conservatore”, quindi non troppo “smanettone” con l'acceleratore. Inoltre ha spiegato di ricaricare la Tesla con la colonnina che ha sotto casa e non presso i Supercharger.

E' noto e risaputo che ricaricare spesso e volentieri la batteria in modo veloce ne compromette durata e autonomia. Ovviamente l'esperienza di Fessler non va presa come “Bibbia” ma in ogni caso è significativa in quanto esempio nella vita reale del consumo di batteria della Model 3.

Tra l'altro sono moltissimi i fattori che vanno ad incidere sull'autonomia, come ad esempio la grandezza dei cerchi, che può modificare il consumo di una batteria così come dimostrato da un sorprendente test effettuato anche in questo caso su Tesla.