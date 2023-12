Quanto dura la batteria di una Tesla? I dati sono impressionanti

Quanto dura la batteria di una Tesla? Una domanda che spesso e volentieri si è posta chi intende approcciarsi al mondo delle auto elettriche e che vorrebbe acquistare la vettura del marchio americano.

Ovviamente non vi è una risposta univoca e certa, visto che, come qualsiasi cosa/oggetto elettronico e tecnologico, la durata e il degrado sono legati all'uso che uno ne fa, ma secondo i vari test di durata ufficiali i risultati sono a dir poco sorprendenti.

Nel dettaglio si parla del 5 per cento di perdita di autonomia nei primi 80mila chilometri, dopo di che il degrado diventa molto più lento. Secondo il Rapporto ufficiale Tesla del 2022, dopo 321mila km (chilometraggio a cui molti automobilisti neanche ci arrivano, vendendo l'auto prima), si perde solo il 12 per cento della capacità della batteria. Quindi, facendo una media di circa 500/600 km di autonomia per i vari modelli di Tesla, vuol dire che dopo quell'enorme ammontare di chilometri avremo perso solo fra i 60 e i 72 km di autonomia: davvero impressionante.

Questi dati non solo soltanto “sulla carta” visto che, circolando su vari forum di “teslari”, emerge come anche nella realtà la batteria dell'auto di Elon Musk sia alquanto durevole, anche se ovviamente non mancano le eccezioni, come ad esempio il caso della batteria di una Model Y cambiata 3 volte in 160mila chilometri.

L'esempio più lampante dell'incredibile durata di queste vetture, è la Tesla dei record da 1,9 milioni di chilometri. Nel corso di questo abnorme chilometraggio il suo proprietario ha cambiato batteria tre volte, ma in ogni caso con alle spalle circa 530mila chilometri ad ogni step.

C'è poi da specificare che l'azienda offre la garanzia sulle batterie che "copre la riparazione o la sostituzione necessaria per correggere difetti nei materiali o nella lavorazione di qualsiasi parte prodotta o fornita da Tesla, che si verificano in condizioni di utilizzo normale". Viene inoltre stabilito che se la batteria si dovesse degradare per il 30 per cento in un determinato periodo si ha diritto ad una riparazione gratuita. In ogni caso i periodi di garanzia variano a seconda del modello.