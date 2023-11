Quanto dura la batteria di un'elettrica? 'Per tutta la vita, centinaia di migliaia di km'

Quanto dura la batteria di un'auto elettrica? E' questa una delle domande che chi intende acquistare un EV si fa spesso e volentieri. Una risposta precisa non c'è ma di fatto dura quanto la vita della stessa auto che andremo ad acquistare.

A fare chiarezza sulla vicenda è Nicola Armaroli, chimico e dirigente di ricerca del CNR, direttore della rivista Sapere e membro dell’Accademia Nazionale delle Scienze, che di fatto conferma che le batterie di un'auto elettrica durano molto più di quanto si creda.

Parlando con il Corriere della Sera in occasione del podcast Processo all'auto elettrica, l'esperto ha spiegato: “Una batteria per un automezzo è considerata esaurita quando si ricarica attorno al 70-80% poiché l’automobilista non è disposto a compromettere ulteriormente la percorrenza. Questo accade tipicamente dopo centinaia di migliaia di chilometri: di fatto una batteria dura, senza particolari problemi, tutta la vita dell’auto”.

Ma una volta esaurita la sua funzione, la sua vita non termina: “Le batterie esauste di un’auto – precisa ancora - possono lavorare diversi altri anni come stoccaggio di impianti di produzione elettrica rinnovabile intermittente o in sistemi di bilanciamento della rete o in veicoli di prestazione energetica inferiore, come carrelli elevatori nei magazzini delle aziende, per i quali un livello di ricarica del 70-80% è ancora più che valido”. Il gruppo Volkswagen, a riguardo, è in grado di recuperare il 60 per cento delle sue attuali batterie, con l'obiettivo di arrivare al 90 per cento nel giro di pochi anni.

Il chimico del CNR ha poi specificato: “Qualsiasi dispositivo che utilizziamo ha un impatto sull’ambiente, e quindi anche le batterie, e dobbiamo essere consapevoli come consumatori che la prima cosa da fare è un utilizzo ragionevole e sobrio di quello che abbiamo. Non occorre cambiare il telefono cellulare tutti gli anni, perché ogni dispositivo porta con sé un impatto di estrazione minerale e di produzione di rifiuti che non vediamo (o non vogliamo vedere) ma è consistente. E questo vale ancora di più per i grandi accumulatori delle auto”.

In merito al consumo delle materie prime per costruire le batterie, invece, Armaroli sottolinea: “Non stupisce che più della metà del cobalto estratto nel mondo vada nelle batterie di piccole dimensioni. Ad esempio, per smartphone, laptop ed elettrodomestici È curioso che questo fatto non venga mai adeguatamente sottolineato: forse perché lo smartphone lo abbiamo tutti e in questo caso lo sfruttamento dei lavoratori nelle miniere passa in secondo piano”.

Nicola Armaroli era stato intervistato anche durante la precedente puntata del podcast del Corriere, e in quell'occasione aveva puntualizzato: “All'italiano medio non servono 500km di autonomia”, riferendosi alla famosa ansia da ricarica.