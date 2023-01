Quanto dura la batteria di un'elettrica se si guida veloce? La prova è disarmante

In quanto tempo si scarica la batteria di un'auto elettrica se si guida veloce? È la domanda che si sono posti Rory Reid, ex conduttore di TopGear, e Alex Kersten di CarThrottle: i due sono saliti su un EV e utilizzando il piede pesante hanno testato la sua autonomia.

Un'auto elettrica obbliga il suo conducente a essere un po' più attento rispetto a un normale mezzo a combustione, in quanto è fondamentale tenere sott'occhio i consumi, alla luce del fatto che non esistono tante stazioni di ricarica così come quanti sono i benzinai. Inoltre, è noto e risaputo che a basse temperature le batterie si consumino di più rispetto al solito.

In un video pubblicato sul canale Youtube di AutoTrader, Kersten e Reid sono quindi saliti a bordo di una Nissan LEAF full electric andando a velocità sostenuta e il risultato, tenendo conto anche del fatto che la temperatura fosse alquanto rigida (-3 gradi centigradi), è stato sorprendente.

Rory Reid ha deciso di effettuare un test con una guida “leggera”, raggiungendo un'autonomia di 66 miglia, circa 106 chilometri, ma pigiando il piede sull'acceleratore e con una temperatura glaciale, la piccola Nissan LEAF si è fermata dopo pochissimi chilometri. Di fatto l'utilitaria nipponica si è bloccata a un terzo del precedente record, esattamente dopo soli 33 chilometri, (21,6 miglia), a conferma di quanto sia fondamentale percorrere le strade alla giusta velocità senza mai esagerare, ancor di più su una full electric.

La LEAF su cui è stato effettuato il test, va detto, è del 2012, quando la tecnologia per le elettriche era decisamente differente rispetto a quella attuale, inoltre, appena uscita dalla fabbrica, la batteria aveva una potenza da 24 kWh, con un'autonomia di 73 miglia: ciò significa che rispetto a 11 anni fa ha perso il 42% della sua capacità.

Insomma, se da una parte le auto elettriche rappresentano un futuro a dir poco tecnologico, così come confermato anche dal recente concept di BMW i Vision Dee, dall'altra possono far storcere il naso in quanto a tenuta: è possibile che saremo costretti a cambiare batteria ogni tot, un po' come avviene con i telefoni? La speranza è che con il progredire dei tempi si possano dare vita a dei sistemi di ricarica sempre più affidabili e soprattutto di lunga durata, già oggi una batteria dovrebbe avere circa 15 anni di vita con autonomia accettabile.

In ogni caso esistono attualmente sul mercato molti modelli di EV decisamente interessanti, così come confermato dalla classifica delle 10 auto elettriche più efficienti del 2022, dove troviamo Tesla ma anche Fiat 500, Mini Cooper e molte altre ancora.