Duo italiano entra nei Guinness con il cambio gomme in movimento più veloce al mondo!

Il mondo automotive ci ha abituato a bizzarri esperimenti e record, basta ricordare i test di Garage 54 come l’utilizzo di pistoni delle sedie da ufficio come sospensioni delle auto. Ma anche i Guinness World Record non scherzano, come ci dimostra il nuovo record per il cambio gomme più veloce su un'auto in movimento.

Se pensavate che guardare i meccanici della Red Bull durante il Campionato Mondiale di Formula 1 degli ultimi anni fosse già un’esperienza incredibile, con pit stop estremamente rapidi rispetto alle scuderie rivali, preparatevi a qualcosa di ancor più spettacolare.

A cimentarsi in questa follia sono stati gli italiani Manuel Zoldan, alla guida di una vecchia BMW, e Gianluca Folco sul sedile del passeggero, pronto a uscire dalla macchina dal finestrino per sostituire le gomme mentre Zoldan tiene il mezzo in equilibrio su due ruote. Con gli strumenti del mestiere e tutto il talento necessario, il duo ha portato a termine il lavoro in 1 minuto e 17,64 secondi, battendo così il precedente record per 13 secondi.

Si tratta certamente di un primato estremamente bizzarro ma fantastico da vedere. In copertina alla notizia troverete il video completo, che vi consigliamo di vedere integralmente!

Parlando di record nel mondo automotive, eccovi il filmato del nuovo record al Festival of Speed di Goodwood 2022 registrato dalla McMurtry Speirling.