Duello Bagnaia-Martin, Marc Marquez si schiera: 'Non ho voluto attaccare Jorge in Qatar'

Il calendario 2023 delle MotoGp ci dice che manca solo un ultimo appuntamento prima della chiusura della stagione e prima di scoprire chi sarà il vincitore fra Pecco Bagnaia e Jorge Martin.

Al momento il campione del mondo delle MotoGp 2022 su Ducati ufficiale è in vantaggio sul rivale spagnolo, ma tutto potrebbe succedere a Valencia, la casa del pilota Pramac, di conseguenza bisognerà attendere domenica prossima, 26 novembre, per scoprire come finirà questa entusiasmante stagione.

E proprio in vista del duello fra i due, Marc Marquez ha spiegato di non aver voluto ostacolare il connazionale in occasione del recente Gp del Qatar, che ha visto un Martin un po' sottotono, forse per colpa delle gomme. “Si vedeva – ha raccontato Marquez, come riporta MowMag.com – che Jorge era in forte difficoltà. Sono stato per molti giri dietro di lui e aveva chiaramente problemi di trazione. Rispetto a me non perdeva moltissimo, ma rispetto alle altre Ducati andava decisamente di meno".

Il classe 1993 di Honda, che dall'anno prossimo correrà nel team Ducati Gresini, si è quindi schierato apertamente, facendo storcere il naso a qualcuno, ma del resto era prevedibile tifasse per un proprio connazionale, così come è accaduto già più volte in passato.

“Jorge soffriva di più in uscita di curva, non so esattamente cosa possa essergli successo – ha continuato l’otto volte campione del mondo - Ma se perdi lì, di solito, è per mancanza di trazione. Non girava nemmeno alla sua velocità normale. Ho fatto molti giri dietro di lui, quindi non ho voluto entrare in una battaglia finale, perché farlo non mi avrebbe cambiato la vita e questi punti che ha ottenuto potrebbero invece cambiarla a lui”.

Quindi il pilota Honda ha chiosato: “Ho visto subito che Jorge che non aveva il ritmo di ieri lo stavano sorpassando e neanche lui andava avanti. Anche io ho provato a superarlo all’inizio, ma non c'è stato verso. E quindi alla fine ho deciso di stargli dietro. Zarco era dietro di lui, difendendolo bene. È logico come squadra. Quando ti ritrovi a fare una gara come quella che ha dovuto fare Martin non riesci nemmeno a concentrarti al massimo”.