V12 Lamborghini: con due turbo Nelson Racing vi ha tirato fuori 1500 CV

Come potreste notare voi stessi andando a buttare uno sguardo alla galleria di immagini in fondo alla pagina, stiamo per parlarvi di una modifica a dir poco assurda su un motore straordinario: i ragazzi di Nelson Racing Engines (NRE) hanno portato alla luce una creazione degna di nota.

Gli ingegneri della compagnia statunitense con sede Chatsworth, in California, hanno preso il fenomenale V12 aspirato da 6,0 litri di una Lamborghini Diablo per portarlo ben oltre le sue capacità massime. Nel caso in cui seguiste le nostre pagine sapreste di operazioni con le quali altri brand hanno tirato fuori più di 1.000 cavalli da propulsori V8 ben più piccoli, per cui non vi sorprenderebbe l'output raggiunto in questo caso.

NRE ha infatti installato due giganteschi turbocompressori simmetrici al V12 italiano ottenendo un output complessivo che arriva persino a toccare i 1.500 cavalli di potenza. Si tratta di unità da 64 millimetri alimentate attraverso attacchi studiati appositamente. In effetti lo sforzo di dare un aspetto "di fabbrica" a tale lavoro è visibile ed encomiabile.

Purtroppo non è stata affatto una passeggiata per NRE, in quanto i tecnici hanno dovuto smontare e assemblare nuovamente ogni componente vecchio e nuovo migliorando il tutto con bielle forgiate custom e pistoni JE aftermarket, per non parlare di innumerevoli ritocchi apportati a tanti altri elementi. In effetti una delle pochissime parti originali è rappresentata dall'albero motore.

Prima di lasciarvi alle vostre faccende ci teniamo a rimandarvi ad altre unità V12 migliorate che sono assolutamente degne di nota. La prima è il poderoso dodici cilindri inserito nella nuova Pagani Huayra R: adesso il propulsore di fattura AMG eroga ben 850 cavalli. In ultimo vogliamo citare una interessante ufficializzazione proveniente proprio da Lamborghini: la erede della Aventador monterà un V12 migliorato, e a quanto pare potrebbe mostrarsi al pubblico nel corso di quest'anno.