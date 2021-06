Due Toyota mettono a ferro e fuoco un incrocio, e la dash cam registra l'incidente

Le dash cam si sono diffuse a macchia d’olio negli abitacoli delle nostre vetture, e oltre ad essere uno strumento utile per capire le dinamiche di un’incidente, sono anche perfette per registrare eventi accidentali, gli stessi che poi vediamo in molte video compilation presenti in rete. E in questo caso assistiamo ad una carambola niente male.

L’incidente è avvenuto in territorio australiano, nei pressi di un incrocio a Liverpool, nel New South Wales. Dalla dash cam montata sul veicolo in coda al semaforo possiamo vedere una Toyota RAV 4 proveniente dalla destra dell’incrocio, pronta ad immettersi nella strada alla sua sinistra. Invece di seguire fedelmente la linea, allarga un po’ la sua traiettoria, mentre nello stesso tempo sopraggiungeva una Toyota Corolla a velocità piuttosto sostenuta.

La ruota anteriore della Corolla, colpendo la posteriore del piccolo crossover, le ha fatto prendere il volo, e ribaltandosi ha coinvolto prima un pick-up Toyota Hilux, e successivamente si è schiantata proprio sulla vettura che stava riprendendo l’accaduto. Non ci sono immagini post incidente, ma l’autore del video ha dichiarato che nessuno è rimasto ferito, a parte le auto, che hanno riportato seri danni.

Ovviamente parliamo di un fatto accidentale, ma a quanto pare alle Toyota piace fare qualche capriola, come abbiamo visto di recente con la Toyota GR Yaris, ribaltatasi allo start di una gara a Tsukuba, così come durante un track day in Estonia, dove in si è letteralmente distrutta una volta uscita nella ghiaia.