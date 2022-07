Due Tesla raggiungono un campo base dell'Everest a 5.200 metri: il nuovo spot è epico

Viaggiare in elettrico oggi è sicuramente più semplice rispetto a qualche anno fa, ci sono colonnine veloci un po' ovunque in tutta Europa, sono però ancora molti gli automobilisti che credono che viaggiare in EV sia molto complicato. Beh ditelo alle Tesla che per la prima volta hanno raggiunto un campo base sul Monte Everest.

Si tratta della prima spedizione di questo genere, a oltre 5.000 metri d'altezza. Tesla è famosa per non organizzare quasi mai campagne di marketing, quando realizza degli spot però ne fa di davvero colossali. Questa volta abbiamo una Tesla Model Y e una Model X capaci di raggiungere un campo base dell'Everest a 5.200 metri di altezza. Questo anche grazie ai nuovi Supercharger installati da Tesla lungo la China National Highway 318 che va da Shanghai a Zhangmu attraverso 5.476 km di strada.

Trensen, un famoso travel blogger, e un suo amico hanno percorso da Chengdu al campo base del Monte Everest guidando per 2.339 km e fermandosi a 9 stazioni Supercharger. Non si tratta di una tratta impossibile, negli USA c'è spesso chi viaggia in elettrico dal Quebec al Mississippi, noi stessi stiamo per imbarcarci in un viaggio lungo oltre 2.000 km in lungo e in largo per l'Italia in elettrico, la differenza però sta nell'altezza raggiunta da Trensen e socio, che spesso hanno anche dovuto utilizzare delle catene - che notoriamente fanno crollare l'autonomia.

I due hanno anche dormito diverse volte in macchina, e sappiamo che la climatizzazione ha un impatto importante sulla carica della batteria. Nonostante tutti questi fattori le Tesla sono arrivate a destinazione, là dove una vettura termica avrebbe avuto difficoltà a causa della bassa presenza di ossigeno - fondamentale per la combustione. Alla fine del video promozionale Tesla vanta i suoi 8.700 punti di ricarica Supercharger sparsi in 1.200 stazioni in tutta la Cina, oltre a 1.800 Destination Charger dislocati in 700 località, sistemati in zone turistiche e località alberghiere. Dove non si può arrivare, dunque, a bordo di una Tesla?



Peccato solo che Elon Musk abbia di nuovo alzato i prezzi italiani Tesla, ora per una Model 3 base servono più di 55.000 euro, con consegna nel 2023.