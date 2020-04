Due Tesla su un lago ghiacciato: come si comportano Model S e Model 3?

Tesla è un'azienda californiana, Model S, X e 3 sono state costruite con in mente il sole e temperature miti tutto l'anno, cosa succede però a portare un'auto elettrica di Elon Musk su un lago ghiacciato? È ciò che ha fatto Fully Charged in un nuovo video pubblicato su YouTube.

Pur essendo assemblate a Fremont, in California per l'appunto, le Tesla vengono esportate in diverse zone del mondo, Europa compresa. Nel vecchio continente sono svariati i Paesi che devono lottare contro la neve e temperature molto rigide nel corso del loro lungo inverno, come si comporta dunque una Tesla Model S o una Tesla Model 3 su un lago ghiacciato in Svezia?

Certo parliamo di una situazione "limite", non saranno molte le persone che si ritroveranno a guidare su un lago ghiacciato, Andy Torbet di Fully Charged però pensa che se una EV può destreggiarsi in una situazione simile, può operare in qualsiasi altra condizione - giustamente.

Il video non è molto tecnico, al contrario è estremamente esperienziale, dunque vi consigliamo di mandare subito in Play. Al di là della tenuta di strada sulla neve di S e 3, vi ricordiamo che la nuova Tesla Model Y ha una pompa di calore - per la prima volta nella storia Tesla - per tenere le batterie "in temperatura" anche quando fuori si scende sotto lo zero, in modo da non far perdere preziosa autonomia all'auto. Tesla ha finalmente iniziato a costruire auto per tutti, anche per chi non ha il sole californiano... nel frattempo c'è anche chi ha aggiunto alla Tesla Model 3 dei cingoli proprio per affrontare la neve...