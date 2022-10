Queste due SKODA hanno pinne, criniere e denti affilati: sono Sharyaq e Prediaq

Possiedono denti affilati, pinne e criniere minacciose: sono le nuove SKODA Sharyaq e Prediaq, mascotte dell'hockey NHL a quattro ruote - occasione per salutare due team della lega americana giunti a giocare in Europa.

Negli Stati Uniti qualcuno ha pensato che fosse il segnale che SKODA stesse finalmente arrivando sul mercato locale, così però non sarà. Il marchio ceco del Gruppo Volkswagen ha semplicemente omaggiato due team NHL arrivati in Europa per inaugurare al meglio la stagione 2022-2023. Le due squadre sono i San José Sharks e i Nashville Predators, che si sfideranno venerdì 7 ottobre e sabato 8 ottobre a Praga presso la O2 Arena.

È da tempo che SKODA supporta il mondo dell'hockey, del resto è partner della IIHF Ice Hockey World Championship dal 1992. Per la nona visita del NHL in Europa il marchio ha deciso di omaggiare le squadre in campo con due vetture molto particolari, che in strada non passerebbero di certo inosservate. Basata sulla normale Kodiaq (SKODA presenta i SUV Karoq e Kodiaq S-TECH), la mascotte dei Nashville Predators è stata chiamata Prediaq, mentre Sharyaq omaggia di San José Sharks. Come tradizione vuole, anche queste due vetture speciali hanno il nome che termina in "q", come SKODA vuole. Su quale delle due vorreste fare un giro?

A proposito di SKODA, di recente sono stati aperti gli ordini in Italia della nuova ENYAQ iV Coupé.