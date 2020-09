Due sedili logori in vendita a 77.300 euro: sono di un'auto leggendaria

Su eBay è possibile trovare gli articoli automobilistici più strambi e inaspettati. Oggi vi proponiamo due sedili logori a soli 77.300 euro. Avete letto bene. Ovviamente non sono due sedili che potreste trovare da uno sfasciacarrozze, sono appartenuti ad una vettura leggendaria: il primo prototipo di Chevrolet Corvette.

Stando all’annuncio eBay i sedili sono un perfetto argomento da conversazione, una sorta di spremiagrumi di Starck (che funge da catalizzatore di curiosità più che ad assolvere il suo compito) per appassionati di motori. La storia dei sedili, e dell’auto su cui erano montati, è degna di nota. Stando ad un articolo di John Amgwert, pubblicato nel National Corvette Restorers Society magazine, soltanto cinque prototipi sono stati realizzati sotto il nome di “Project Opel”, il progetto della primissima Corvette. I sedili in vendita sono appartenuti all’esemplare #852, il primo della serie.



La Corvette 852 è stata completata il 22 dicembre 1952, rendendo i sedili prossimi alle 68 candeline. Nel gennaio 1953 l’auto apparve al General Motors Motorama a New York, un autosalone che GM organizzava annualmente. L’auto nonostante fosse marciante, dotata di un motore sei cilindri Chevy 235ci, non è mai stata usata per test, era esclusivamente un esemplare da esposizione. Questo fino all’ottobre 1953, quando purtroppo ne fu ordinata la rottamazione; ad esempio la carrozzeria in vetroresina fu sottoposta ad un test antincendio nel novembre 1953. È incredibile che i sedili siano giunti fino ai giorni nostri. Restando in tema Vette storiche vi consigliamo di dare un’occhiata a questa brutale Corvette IMSA del 1977 o ad un altro prototipo: la Corvette ZR-12 a dodici cilindri.