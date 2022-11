Le due ruote volano a ottobre: moto e scooter a +26% prima di EICMA

Il mercato delle due ruote a motore ritrova il sorriso. È con questa frase che l'ANCMA, l'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, annuncia che a ottobre si è registrato un sonoro +26% nelle vendite rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il merito di questo risultato, che riguarda le moto così come gli scooter, si deve soprattutto alla disponibilità dei prodotti in concessionaria: "È bastato superare momentaneamente alcuni residuali problemi di approvvigionamento per vedere il peso reale del desiderio e della necessità di due ruote nel Paese. Questi dati rappresentano infine anche un ottimo segnale a ridosso di EICMA, l’evento espositivo internazionale più importante per l’industria di riferimento e per gli appassionati, che si terrà a Milano la prossima settimana e che si prepara a fare da palcoscenico per tutta l’offerta e la domanda" ha detto Paolo Madri, Presidente dell'associazione. A proposito di EICMA: è tutto pronto per EICMA 2022 a Milano Rho Fiera.

A ottobre 2022 dunque sono stati venduti 21.802 veicoli a due ruote con motore, per una crescita del 25,95% (a esser precisi). A trainare tutto sono gli scooter, che hanno immatricolato 12.326 mezzi e hanno fatto segnare un aumento del 36,21%. Le moto invece hanno fatto segnare un +17,22% con 7.938 veicoli targati. I ciclomotori invece hanno fatto segnare soltanto un +3,29% per un totale di 1.538 veicoli registrati.

Era la notizia che ci voleva, visto che il 2022 era stato fino a settembre davvero drammatico. Grazie agli ottimi risultati di ottobre, il periodo gennaio-ottobre fa segnare un -0,71% con 266.118 mezzi targati, il mercato dunque è riuscito a rimettersi in pari con il 2021. Gli scooter sono in caduta libera a -7,37%, le moto invece sono a +5,41%, con i ciclomotori che hanno fatto segnare +15,38% con 18.908 mezzi registrati.

Ricordiamo inoltre che dal 19 ottobre 2022 è ripartito l'Ecobonus per moto e scooter.