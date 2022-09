Due ruote contro quattro ruote: Suzuki Hayabusa sfida Porsche 911 Turbo S

Il team di carwow deve avere un debole per la due ruote di Hamamatsu, perché dopo il confronto tra Suzuki Hayabusa e Lamborghini Aventador SVJ, questa volta ha messo la moto giapponese contro la Porsche 911 Turbo S, una delle auto migliori quando si tratta di partire da fermo.

L’ultima volta la Suzuki Hayabusa 2022 ha già dimostrato il fatto suo facendo mangiare la polvere alla supersportiva di Sant’Agata Bolognese, ma riuscirà a replicare il risultato con la leggenda di Zuffenhausen? La ricetta del “Falco Pellegrino” è la stessa, e il suo motore da 1300 cc, giunto alla terza generazione, eroga 195 CV e 150 Nm di coppia. Non è un fuscello con i suoi 260 kg, ma il rapporto peso potenza resta comunque a suo favore.

Anche la Porsche 911 Turbo S non è la più leggera del segmento con i suoi 1640 kg di peso, ma ha comunque le proprie carte da giocare. Il flat-six da 3.8 litri twin-turbo in questa declinazione eroga 650 CV e 800 Nm di coppia, scaricati a terra in maniera impeccabile grazie alla trazione integrale e al cambio automatico PDK a 8 rapporti con doppia frizione e launch control.

Chi la spunta dunque sul quarto di miglio? Come di consueto niente spoiler, e lasciamo a voi il piacere della scoperta, ma anche in questo caso il risultato è sorprendente. Alzate il volume, premete ‘play’ e godetevi la sfida. E se siete alla ricerca di qualcosa di ancor più estremo, non perdetevi la drag race tra la Porsche 918 Spyder e la KTM RC16 MotoGP di Pedrosa.