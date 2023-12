Due rare Lexus LFA in vendita all'asta: si prevede una vendita record

Lexus LFA è considerata un capolavoro assoluto, nonché una sorta di antenata spirituale dell'attuale auto sportiva LC. Due delle esclusive 500 unità prodotte sono state messe in vendita tramite Silver Arrow Cars su Bring a Trailer, e stanno attirando offerte significative.

La Lexus LFA di colorazione nera, denominata "Starlight Black", occupa la posizione numero 398 nella serie di produzione ed è ancora relativamente intatta con soli 2.412 chilometri all'attivo. Lo spoiler anteriore inferiore in gomma è stato sostituito nel gennaio 2015, la batteria è stata sostituita nel 2019 e c'è stato un cambio dell'olio nel 2022. Questa LFA è equipaggiata con un set di cerchi in lega BBS da 20 pollici, con finitura cromata, e pneumatici Bridgestone Potenza.

L'interno di questa LFA del 2012 presenta un abitacolo in pelle giallo cammello con accenti in fibra di carbonio. Mentre alcune caratteristiche standard sono rimaste intatte, come il sistema audio surround Mark Levinson a 12 altoparlanti e lo schermo di infotainment Lexus Insider, è stato segnalato che la console, il vano portaoggetti e le finiture inferiori del cruscotto sono state sostituite nel 2020. Questa LFA ha già ricevuto un'offerta di 500.727 dollari (464.774,80 euro), superando di gran lunga il prezzo consigliato di 375.000 dollari. L'ultima Lexus LFA di cui vi abbiamo parlato è stata venduta a 781.000 dollari.

Dall'altra parte, c'è un'ulteriore LFA in vendita, ancora più rara, in quanto è uno dei 64 esemplari dotati del pacchetto Nurburgring da 70,000 dollari e fa parte di un sottogruppo di sole 25 unità costruite secondo le specifiche statunitensi. Dipinta in una vivace tonalità arancione, il pacchetto Nurburgring aggiunge spoiler anteriore, canard anteriori e un'ala posteriore fissa, tutti realizzati in fibra di carbonio.

Questa vettura è dotata di cerchi in lega BBS leggeri da 20 pollici e dispone di un nuovo set di pneumatici Michelin Pilot Super Sport installati nel 2022. Gli interni di questa vivace LFA presentano rivestimenti in Alcantara nera e una targa che indica il numero di produzione 349.

Entrambe le LFA sono alimentate da un potente motore Lexus V10, sviluppato in collaborazione tra Toyota e Yamaha, capace di raggiungere i 9.000 giri al minuto, posizionandosi tra i motori con i regimi più alti sul mercato. Il propulsore 1LR-GUE da 4,8 litri produce 552 cavalli e 507 nm di coppia. Il pacchetto Nurburgring della LFA arancione offre 10 cavalli in più, portando la potenza massima a 562 CV.