Due ragazzini si ribaltano con un SUV lanciato a tutta velocità: il video folle

L'incidente catturato dalle telecamere di una strada pubblica in Florida ha davvero dell'incredibile. Un SUV infatti si è completamente ribaltato durante una drag race del tutto illegale, schizzando in aria per piombare sul terreno a tetto in giù.

Una scena davvero terribile che ha coinvolto due teenager alquanto incoscienti. Per fortuna dei ragazzi, e come per miracolo potremmo dire dopo aver visto le immagini, l'incidente non è diventato una tragedia, nonostante il tetto completamente schiacciato all'altezza delle portiere.

Sia il conducente che il passeggero sono sopravvissuti, riportando ferite minori e la rottura di qualche costola, presto però si rimetteranno completamente. Protagonista del filmato è un SUV Lexus RX, che intento a fare una drag race su una strada pubblica è arrivato a perdere il controllo uscendo al di fuori della carreggiata.

L'alta velocità ha fatto si che l'auto schizzasse verso l'alto per poi ricadere con violenza verso il terreno. Le autorità e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto in pochi minuti, compresa l'ambulanza certo, ed è anche grazie ai soccorsi che tutto è andato per il meglio. È chiaro però come i due ragazzini siano stati baciati dalla fortuna, sarebbe potuta andare molto ma molto peggio... ingaggiare gare di questo tipo è assolutamente illegale e pericoloso.