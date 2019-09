Due Porsche 959 one-off di un principe arabo arrivano al Porsche Museum

Secondo molti appassionati la Porsche 959 resta una delle auto più belle mai create, un modello che negli anni '80 ha fatto davvero epoca. Parliamo di un'era in cui le vetture sportive erano brutali, diamanti grezzi da guidare con intelligenza senza troppa elettronica, del resto una 959 era nel 1986 la vettura stradale più veloce del mondo.

Poteva raggiungere infatti i 317 km/h, che per l'epoca era un record non da poco. Come ogni Porsche che si rispetti, anche la mitica 959 ha avuto le sue belle edizioni speciali, arrivando fino alla 959S con ben 508 CV e una versione Rally per la Parigi-Dakar. Per qualcuno però queste varianti non erano abbastanza, evidentemente, soprattutto per uno sceicco arabo che chiese alla casa tedesca ben 7 959 dal colore unico per la sua collezione.

Due di queste sono oggi arrivate presso il Porsche Museum di Stuttgart e, bisogna dirlo, sono effettivamente sui generis. Il primo modello presenta una carrozzeria rossa e interni abbinati, con alcune aggiunte uniche nell'abitacolo, il secondo ha invece una carrozzeria dorata con interni laccati in oro. Purtroppo le foto rilasciate ufficialmente dal museo non permettono di ammirare i due modelli a 360 gradi, bisognerà andare di persona per cogliere tutti i loro magnifici dettagli... Una nuova Porsche Taycan elettrica riuscirà mai a superare il fascino di una 959?