Ladri in fuga su una Tesla Model X si dimenticano di ricaricarla: presi poco dopo

Sicuramente non proprio dei geni due ladri che hanno arraffato della merce per poi scappare a bordo di una Tesla Model X... scarica. I due malviventi sono stati costretti ad una ricarica a pochi chilometri dalla zona del crimine, dove sono stati poi arrestati.

L'episodio non si è verificato in Italia ma in Georgia, negli Stati Uniti, dove due delinquenti si erano assicurati un bottino da 8.000 dollari portando via videogiochi e accessori vari. Il furto è avvenuto in un centro commerciale, e una volta che i ladri sono fuggiti a bordo della loro Model X, è stata avvisata la polizia che nel giro di pochi minuti si è presentata sul luogo segnalato.

In contemporanea sono scattate le ricerche dei due ladri che sono stati trovati semplicemente ad un quarto d'ora di distanza dal luogo del crimine, in una stazione di ricarica. La loro Tesla, evidentemente, non aveva il pieno di batteria al momento del furto, di conseguenza i due delinquenti sono stati costretti ad un pit stop non previsto che ha interrotto la loro fuga.

Una scena quasi tragicomica quella che si è parata dinanzi alla polizia della contea di Gwinnett, che ha trovato i due criminali con ancora “le mani nel sacco”. A bordo della Model X vi erano infatti spazzolini elettrici, videogiochi, varie componenti hardware per pc, ma anche due chili di marijuana e diverse pistole e mitragliatori.

Non è ben chiaro invece se la Tesla fosse stata rubata o meno, ma tenendo conto del prezzo della Model X è molto probabile che anche il mezzo fosse finito nelle loro mani in maniera illecita. Se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, possiamo considerare tutta l'intera vicenda un'altra qualità delle auto elettriche.

Del resto non è la prima volta che qualcosa di simile accade visto che nel 2019 una donna era stata arrestata dopo aver rubato una Tesla Model S in Arizona: anche in quel caso la vettura aveva la batteria a terra di conseguenza la fuga della furbetta durò ben poco. In un altro caso avvenuto in Canada, invece, un uomo aveva rubato una Tesla ma era stato subito identificato tramite l'app del proprietario dell'auto che lo aveva localizzato presso un Supercharger.

Nel nostro Paese Tesla non è fra le preferite dei ladri, visto che fra le auto più rubate in Italia non compare il mezzo di Elon Musk. Nel nostro Paese si rubano in particolare SUV, ed emblematico è stato il caso di un furto avvenuto poche settimane: una Mercedes GLE spinta da una Golf a Bari.