Due nuovi Ford Ranger arrivano in Italia: Wildtrak X e Tremor

Il Ford Ranger, il pick-up più venduto in Europa e in Italia, guadagna due nuove versioni: Wildtrak X e Tremor, dando così vita alla gamma Ranger più ampia di sempre (se vi interessa l'argomento abbiamo provato il nuovo Ford Ranger Raptor SE).

Entrambi i modelli sono destinati a quei clienti che hanno spesso a che fare con condizioni impegnative in offroad. Offrono infatti un telaio rivisitato con aggiornamenti esclusivi delle sospensioni - fra cui anche gli ammortizzatori Bilstein di serie. Sia Wildtrak X che Tremor permettono di avere come optional il Flexible Rack System, così da massimizzare la capacità di carico degli oggetti più lunghi.

In particolare il Ranger Wildtrak X differisce dal Wildtrak standard per un'altezza da terra aumentata di 26 mm e una carreggiata più larga di 30 mm. Le nuove tecnologie offroad includono ora il Trail Turn Assist che utilizza il torque vectoring basato sui freni per ridurre il raggio di sterzata fino al 25%. A spingere questa versione troviamo un motore Ford EcoBlue bi-turbo a gasolio da 500 Nm di coppia e 205 CV di potenza abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti. All'interno invece troviamo sedili unici rivestiti in pelle scamosciata Miko con ricami esclusivi Wildtrak X, assieme alla connettività integrata di serie con FordPass e i servizi Ford Pro.

Il Ranger Tremor infine si basa sul robusto Ranger XLT con cui condivide gli aggiornamenti di telaio e tecnologie. La nuova geometria garantisce al pick-up un assetto più robusto e ben piantato a terra, inoltre abbiamo la Sports Bar di serie, gradini laterali in alluminio fuso e i doppi ganci di traino anteriori a vista. Sedili e pavimento del Ranger Tremor sono dotati di finiture in vinile resistenti all'acqua, facili da pulire.