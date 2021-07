Ford Mustang affronta una Dodge Charger in drag race: cosa potrebbe mai andare storto?

Negli Stati Uniti i proprietari di Ford Mustang non hanno fama di essere grandi piloti. Col tempo è divenuta popolare una leggenda metropolitana che li descrive come assolutamente inabili alla guida, e a quanto pare non fanno nulla per zittire queste voci.

Il video in fondo alla pagina, rappresentato da una clip fatta su Twitch, mostra infatti una ma Ford Mustang GT500 di quinta generazione intenta a sfidare in una gara di accelerazione un esemplare di Dodge Charger Hellcat. A bordo della vettura dell'Ovale Blu c'erano quattro ragazzi piuttosto giovani, che tra l'altro sembravano essere partiti meglio della concorrenza.

Purtroppo la faccenda si è messa malissimo in pochi istanti, poiché la muscle car rossa a strisce bianche ha cominciato a scodare dopo pochi metri e il conducente non è riuscito a raddrizzarla. Sta di fatto che i quattro passeggeri hanno sbattuto violentemente contro le barriere in cemento, ma per fortuna il veicolo ha assorbito bene l'impatto evitando di disintegrarsi o di ribaltarsi.

E' palese che le barriere abbiano evitato il peggio, poiché se si fosse trattato di una drag race cittadina non siamo sicuri che ai ragazzi sarebbe andata così di lusso. Andare a sbattere contro un muro con un bolide (sicuramente modificato) dal V8 in grado di emettere almeno 481 cavalli di potenza e 610 Nm di coppia non è un evento augurabile.

A proposito di Mustang che si schiantano vogliamo lasciarvi tirando in ballo altri due incidenti non letali ma comunque ben poco piacevoli: il primo concerne un esemplare della famosa muscle car finito contro un palo durante una scodata, mentre il secondo palesa una dinamica tutt'altro che spettacolare, poiché non appena il conducente ha iniziato ad accelerare ha perso il retrotreno ed è finito fuori strada.