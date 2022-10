Due Ferrari Le Mans Hypercar impressionano a Monza a pochi giorno dal reveal

Sono due gli eventi importanti nel mese di ottobre 2022: il primo è avvenuto pochi giorni fa, quando Hoonigan e Ken Block hanno pubblicato il nuovo Electrikhana con l’Audi S1 Hoonitron, e il secondo si terrà tra pochi giorni, quando Ferrari toglierà i veli dalla sua vettura Le Mans Hypercar, che nel frattempo ha svolto dei test a Monza.

Il debutto della Ferrari Le Mans Hypercar ci sarà il prossimo 30 ottobre, ma nel frattempo gli appassionati potranno placare la loro curiosità godendosi ancora una volta non una, ma ben due Ferrari LMH che volano tra i cordoli del circuito di Monza, in particolare all’Ascari, che come sempre regala uno spettacolo con la S maiuscola.

Grazie al video pubblicato dallo youtuber italiano 19Bozzy92 possiamo sentire anche le note che provengono dallo scarico della vettura, voce di un powertrain ibrido la cui unità termica dovrebbe essere un V6 twin-turbo, che assieme alla parte elettrica potrà sviluppare una potenza massima di 680 CV come da regolamento.

Nell’attesa del reveal ufficiale vi ricordiamo che la vettura ha già percorso più di 10.000 chilometri di test, scendendo in pista ogni 10 giorni così da farsi trovare pronta il giorno del suo debutto in pista, che avverrà a metà marzo a Sebring, nella gara inaugurale del World Endurance Championship (WEV).