Due donne tentano di fare benzina alla Tesla e il video diventa virale: reale o fake?

Il mondo automotive ha probabilmente più appassionati uomini che donne, non lo diciamo per sessismo ma è oggettivamente un dato di fatto - dunque se la vostra donna è poco pratica di motori è meglio spiegarle tutto per bene prima di prestarle un EV... Lo diciamo perché negli USA due ragazze hanno provato a rifornire di benzina una Tesla.

Il video sta diventando virale in queste ore, ve lo diciamo subito però: ci sono alte probabilità che il filmato sia fake, nel senso che è stato preparato e “recitato”. Lo spezzone mostra una Tesla ferma a una stazione di servizio dalla quale scendono due ragazze alquanto confuse. Una prende subito il bocchettone della benzina mentre l’altra inizia a cercare il serbatoio all’interno del cofano - che nelle Tesla si chiama frunk poiché è un baule aggiuntivo, non c’è motore a vista.

Il tutto viene ripreso da uomo che, idealmente, sta aspettando che si liberi la pompa all’interno di un altro veicolo. Il tutto potrebbe anche apparire vero, quando l’uomo però scende dalla sua auto per provare a dare una mano il filmato diventa surreale. L’uomo infatti non dice immediatamente alle ragazze che si tratta di un’auto elettrica, e che dunque è impossibile fare rifornimento di benzina, al contrario prende tempo, suggerisce di usare un adattatore totalmente inutile in quel momento e così via…

Che abbia volutamente prendersi gioco delle ragazze per colorire il video? Una delle donne dice di aver preso in prestito la vettura dal suo ragazzo, dunque ci potrebbe anche stare che non sappia come si utilizzi una Tesla (dice che non ha idea di che marca sia), qualcosa però “ci puzza”. Guardate le immagini e diteci cosa ne pensate, in passato c’è davvero stato qualcuno che ha tentato di fare benzina a una Tesla…