Due Dodge Challenger Hellcat seminano la Charger della polizia

Sul canale YouTube Wheels possiamo trovare gare di accelerazione di ogni tipo. Si va dal classico scontro tra muscle car alle sfide tra bolidi estremamente potenziati, dal testa a testa fra motociclette agguerrite al duello tra SUV sportivi. Stavolta però le protagoniste sono tutte Dodge.

Il video in alto ci permette infatti di assistere ad un confronto aperto dove si esibiscono una Dodge Challenger Hellcat Redeye, una Challenger Hellcat e una Dodge Charger della polizia del Colorado. Ovviamente la pattuglia ha un grosso svantaggio numerico rispetto agli altri due modelli, poiché il V6 da 3,6 litri che la muove non arriva neanche a 300 cavalli di potenza.

Dall'altra parte troviamo invece l'assurdo V8 da 6,2 litri capace di spingere la Redeye verso la stratosfera coi suoi 808 cavalli di potenza. La Hellcat regolare dal suo canto si esprime attraverso una potenza di 717 cavalli, che non sono affatto pochi. E' chiaro che in questo caso la legge non ha alcuna possibilità battere il crimine.

A ogni modo resta comunque interessante osservare la gara, anche perché essa ci permette di carpire il divario che divide i tre modelli. Il primo test vede l'una di fianco all'altra la Challenger Hellcat Redeye e la pattuglia, la quale non riesce ad approfittare della partenza anticipata e subisce una sonora batosta.

La seconda prova ha come protagoniste la Challenger Hellcat standard e nuovamente la Charger delle forze dell'ordine. Qui la partenza è eseguita quasi in contemporanea, ma il conducente della Challenger ha deciso di restare di fianco all'altra vettura evitando di vincere con un margine siderale.

Per chiudere restando in tema vogliamo passare ad un livello molto più alto citando un vero e proprio scontro tra titani: a contendersi il primato sul rettilineo sono l'assurda Ford Mustang Mach-E 1400 e la incredibile Mustang Cobra Jet 1400. Ribaltando la situazione non potevamo non finire con la drag race più noiosa di sempre: la Fiat 1100 se l'è vista con l'Hindustan Ambassador.