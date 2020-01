Due design differenti per il bagagliaio della Tesla Model Y: quale arriverà sul mercato?

Il 2020 sarà un anno cruciale per Tesla, che lancerà sul mercato la nuova Model Y. Il crossover è attualmente in fase di test, presto però inizierà la produzione e un piccolo mistero sta appassionando i fan di Elon Musk: esistono due diversi design posteriori?

A sollevare i dubbi è stato l'account Twitter @teslaP3D, che si è accorto come le Model Y fotografate negli ultimi mesi negli USA abbiano design differenti al posteriore. Uno più simile alla Model 3, quello che vedete nella vettura di colore bianco, un altro più vicino alla Model X, con la linea del bagagliaio che scende dritta, senza curvare. Dando ovviamente per assodato che le due immagini non siano fake, è lecito pensare come Tesla abbia mandato in giro diversi prototipi, non ancora definitivi, testando magari il software e le prestazioni e lasciando a posteriori la scelta del design finale.

Design che però, arrivati all'inizio del 2020, dovrebbe essere ormai deciso e, con molta probabilità, ad arrivare sul mercato sarà la versione più "raffinata" se vogliamo, quella curva, presente sull'auto di colore bianco nella foto in pagina. Certo alcuni utenti hanno pensato che il design del modello rosso andasse a sistemare alcuni problemi avuti con le Model 3, con l'acqua che scivolava nel bagagliaio, la conformazione del retro della Model Y però è differente e forse questa tesi non ha molto senso... in ogni caso quale design preferite?