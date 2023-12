Queste due auto hanno preso 0 Stelle ai test di sicurezza ANCAP

Su queste pagine ci occupiamo spesso delle auto testate da Euro NCAP (ed enti simili) che guadagnano le 5 Stelle, il massimo, sinonimo di assoluta sicurezza. Talvolta però è importante trattare anche quelle vetture che di stelle ne hanno raccolte zero: ecco gli ultimi flop del 2023.

L’ANCAP, l’equivalente del nostro Euro NCAP ma in Australia, testa la sicurezza dei veicoli dal 1993 ed è un’autorità del settore. Nella storia dell’ente solo una vettura era riuscita a prendere le 0 Stelle, il van Mitsubishi Express nel 2021, ora però il database va aggiornato con le nuove MG 5 e Mahindra Scorpio. Com’è possibile prendere 0 Stelle nel 2023?

L’allestimento base della MG 5 purtroppo non ha i pretensionatori delle cinture di sicurezza, la versione top di gamma invece li ha solo sui sedili anteriori. In ambito Safety Assist mancano poi il monitoraggio dell’angolo cieco e il Lane Assist, inoltre l’intervento della frenata automatica di emergenza si è dimostrato alquanto limitato. Questi dettagli hanno permesso alla MG 5 di ottenere solo il 37% nella protezione degli occupanti adulti, il 58% in quella dei bambini. Gli utenti vulnerabili della strada sono protetti solo al 42%, mentre i Safety Assist hanno preso un pessimo 13%.

È andata un pochino meglio con il SUV Mahindra Scorpio, valutato al 44% per la protezione degli adulti, al 80% per i bambini. Gli utenti fragili della strada sono protetti solo al 23%, il vero record negativo però riguarda i Safety Assist, i sistemi di sicurezza attiva: 0%, il peggio del peggio. Eppure dopo i test di Global NCAP la Mahindra Scorpio aveva ottenuto le 5 Stelle, com’è possibile questa discrepanza di valutazione? È semplice: Global NCAP focalizza i suoi test sulla protezione degli occupanti, mentre l’ANCAP si concentra più sui sistemi di sicurezza attiva, un must per le auto di nuova concezione.

Tornando per un attimo in Europa, ricordiamo che la Volkswagen ID.7 ha appena ottenuto le 5 Stelle Euro NCAP, altro ente che dà sempre più importanza ai dispositivi di sicurezza attiva. Le 5 Stelle Euro NCAP sono arrivate anche per la nuova Kia EV9.