I sedili extra della Tesla Model Y 7 posti provati dagli adulti: non è finita bene...

Non sono pochi i potenziali clienti Tesla italiani che attendono l’arrivo ufficiale della Tesla Model Y nel Bel Paese. Il crossover elettrico di Elon Musk offrirà fino a 7 posti totali, nessuno però ha mai visto adulti seduti nella terza fila di sedili. Oggi però qualcuno ha finalmente fatto questa prova.

Tesla vende (o meglio, consegna) il suo crossover già dallo scorso gennaio 2020 negli USA, noi europei invece lo avremo solo quando sarà attivata la nuova Giga Berlin. Uscita prima in versione standard, a 5 posti, la Model Y “familiare” a 7 posti è arrivata ufficialmente solo da pochissime settimane in Nord America. Tesla stessa ha pubblicato sul web foto e video ufficiali, non ha però mai mostrato due adulti seduti sulla fila extra di sedili.



La cosa ha suscitato non poche polemiche, perché effettivamente a vedere le foto lo spazio non sembra molto - e inizialmente la comunicazione Tesla ha indicato i sedili +2 adatti anche agli adulti. Ora il canale YouTube Tailosive EV toglie ogni dubbio: la fila extra è consigliata solo ed esclusivamente a bambini, soprattutto per i lunghi viaggi.



Lo spazio sulla testa, a causa di un tetto parecchio spiovente, è risicato, va ancor peggio poi con le gambe, con la seconda fila classica che "costringe” non poco i passeggeri della terza fila. Pensate che i due adulti della prova siano troppo alti e robusti? La prova è “fallita” anche con due donne di corporatura più minuta, segno che davvero la terza fila extra è perfetta quasi ed esclusivamente per due bimbi - anche perché in caso di incidente per adulto lì in fondo si metterebbe davvero male...! Era ciò che vi aspettavate o speravate in una Model Y più spaziosa?