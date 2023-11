Due 20enni si appartano in auto a Firenze, multa da 10mila euro. Ma non sarà troppo?

Ha fatto il giro del web la notizia della super multa comminata a due ventenni di Firenze che si sono appartati in auto. Amoreggiare nel mezzo a quattro ruote è costato carissimo ai due giovani, ben 10mila euro.

Al di là del fatto che secondo Ford possedere un'auto elettrica vi dà più chance in amore, atti osceni in luogo pubblico è un divieto che esiste fin dai tempi che furono, ma evidentemente la 23enne del viterbese e il 21enne livornese, pensavano di essersi al sicuro quando hanno deciso di fare l'amore in una strada di Firenze, lontano da occhi indiscreti.

O meglio, forse neanche più di tanto visto che la coppia ha deciso di posizionarsi non troppo distante dalla questura per placare i loro bollenti spiriti: o non conoscevano la zona o evidentemente pensavano che nessuno li avrebbe scoperti.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i due amanti sono stati sorpresi di notte, mentre fuori imperversava il maltempo che ha creato non pochi danni in Toscana, e il luogo dell'amore è stato via Bonifacio Lupi, a pochi metri da via Zara dove si trova appunto la sede della polizia.

La sfortuna dei due ventenni è stata che mentre erano accoppiati una volante della squadra mobile, attorno alle ore 2:00, è passata da quelle parti, scoprendo la coppia e multandola. Ci si domanda comunque se i 10mila euro non siano forse una cifra un po' troppo eccessiva per una notte d'amore in auto lontano da occhi indiscreti.

Tra l'altro i due giovani hanno dichiarato di essersi fermati in un parcheggio per via della tempesta, ma anche perchè avevano bevuto qualche bicchiere di troppo, una scelta per certi versi di buonsenso (sbagliando ovviamente a guidare fino a dove sono arrivati con la macchina).

In ogni caso non è la prima volta che un qualcosa di simile succede, visto che un episodio dello stesso tipo era accaduto tre anni fa sempre a Firenze, ma anche Perugia era stato segnalato per un fatto analogo.

Va detto che comunque le case automobilistiche sanno esattamente quando decidete di accoppiarvi in macchina, per lo meno le vetture più moderne, di conseguenza mettetevi l'animo in pace.