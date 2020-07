Duck vi regala una bicicletta elettrica Nilox con il concorso Back to School

Un'ottima campagna marketing funziona in modo efficace solo se è in grado di cogliere i trend del momento, e Duck ha deciso di mescolare il prossimo ritorno a scuola con il boom delle biciclette elettriche. Con l'iniziativa Back to School il marchio dei prodotti per la pulizia del bagno regala una bicicletta elettrica Nilox.

Il montepremi messo in palio dal brand Johnson&Son è pari a 3.606 euro e partecipare è estremamente semplice. Basta acquistare due prodotti Duck (attenzione però, devono essere nello stesso scontrino, non vale acquistarne due separatamente) per provare a vincere la eBike - che effettivamente sarebbe perfetta per andare a scuola senza fare il minimo sforzo.

Il concorso è valido dal 25 luglio 2020 fino al 13 settembre 2020, con l'estrazione finale che avverrà il 15 ottobre 2020. Per partecipare bisogna conservare lo scontrino e visitare la pagina del concorso dedicata, sulla quale bisogna registrarsi con i propri dati.

Non è la prima volta che vi segnaliamo un'iniziativa simile, Todis ad esempio ha deciso di regalare ai suoi clienti una eBike oppure un monopattino elettrico; sulla stessa falsa riga Eicom Energia, che vi regala un monopattino elettrico Nilox, con anche Levissima che ha messo in palio 100 monopattini. EnelX infine ha creato un concorso che dura tutta l'estate, a cui potete partecipare ogni giorno. In palio monopattini Segway, bici elettriche e molto altro.