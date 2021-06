Ducati svela la nuova Diavel 1260 S Black and Steel: anteprima al MIMO 2021

Ducati sarebbe stata al MIMO 2021 con una sorpresa per tutti gli appassionati, e ora sappiamo quale: la versione Black and Steel della Diavel 1260 S.

La nuova Diavel 1260 S Black and Steel va così ad arricchire la già ottima famiglia Diaverl 1260, arrivando nei concessionari già da luglio 2021. Questa nuova versione si ispira al concept del Diavel Materico presentato nel 2019 in occasione dell’evento “Beautiful Boldness/Visionary Design” durante la Milano Design Week e successivamente esposto al MOARD (Motorcycle Art & Design), salone dedicato al design delle due ruote.

La Black and Steel si differenzia per via di una scelta grafica asimmetrica che accosta il grigio lucido e il nero opaco come colori principali, a cui si aggiungono tocchi sportivi in giallo. Potrete ammirare questa nuova creatura di Borgo Panigale in anteprima mondiale in occasione del MIMO 2021 come anticipato in apertura, che si terrà a Milano dal 10 al 13 giugno.

Anche la Black and Steel avrà prestazioni da maxi-naked, con motore Testastretta DVT da 1262 cm3 che eroga 162 CV a 9.500 giri con una curva di coppia piatta e corposa, che permette accelerazioni brucianti e al tempo stesso offre una regolarità ai bassi regimi ideale nell’uso quotidiano o turistico. Potete già giocare con il configuratore di Ducati per ammirare la vostra Diavel dei sogni.