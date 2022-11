Ducati Scrambler 800 si aggiorna per il 2023: tre versioni e novità a motore e ciclistica

All’indomani della storica vittoria del mondiale MotoGP di Pecco Bagnaia, Ducati presenta la nuova generazione della Scrambler 800, il best seller del marchio che si mostra nella configurazione 2023 a pochi giorni dall’apertura al pubblico del salone EICMA 2022.

Tutto è pronto per il salone EICMA 2022, che quest’anno conterà 1300 espositori, tra i quali Ducati che ci mostrerà la nuova Scrambler 800 che si presenta al pubblico con aggiornamenti al motore e alla ciclistica, e verrà declinata in tre versioni differenti per adattarsi ai vari gusti dei clienti.

Il settimo episodio della Ducati World Premiere è dunque dedicato alla Scrambler 800, che nel 2023 cambia prima di tutto in termini estetici, con uno stile rivisto ma pur sempre fedele al modello originale. Un dettaglio interessante riguarda però il serbatoio in lamiera d’acciaio, che adesso è avvolto da una cover intercambiabile che massimizza quindi le possibilità di personalizzazione della moto. Inoltre, sono apparse due nuove cover in alluminio sui lati, e il proiettore a LED è stato ridisegnato mantenendo però l’iconica “X” che divide la firma luminosa in quattro settori circolari.

Passando al comparto tecnico, la nuova Scrambler 800 si presenta innanzitutto alleggerita di 4 kg, con un peso in ordine di marcia che adesso ferma l’ago della bilancia a 185 kg, grazie anche ad un telaio rivisto e alleggerito, assieme al nuovo forcellone in alluminio a cui si collega l’ammortizzatore ora in posizione centrale. Il telaietto reggisella è poi imbullonato al telaio anteriore così da facilitare le eventuali personalizzazioni.

Il motore Desmodue da 803 cc ha subito una dieta dimagrante di 2,5 kg, e per il 2023 adotta una nuova frizione più compatta e che richiede uno sforzo alla leva ancora inferiore rispetto al precedente. Arriva poi il comando del gas ride by wire abbinato al controllo di trazione, così come due modalità di guida, ovvero Road e Wet.

Quanto alle versioni, si parte con la Icon disponibile nelle tre colorazioni gialllo-rosso-nero, a cui si aggiungono altre sei tinte optional. Rispetto al passato adotta un manubrio più basso e una sella ridisegnata che risulta più sottile tra le gambe.

La versione Full Throttle si ispira al flat track, e dunque presenta fiancatine con portanumero, livrea dedicata Rosso GP19/Dark Stealth, parafango più corto davanti e assente dietro, e scarico Termignoni omologato. La Nighshift invece punta all’eleganza e alla classicità, con cerchi a raggi tinta Nebula Blu a contrasto con la sella color cuoio. Quanto al prezzo, la Icon parte da 10.690 euro, che diventano 12.390 se si opta per Full Throttle o Nighshift.