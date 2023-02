Ducati ci ricorda perché non ha ancora presentato una moto elettrica

Ducati non ha nulla contro le moto elettriche, lo dimostra il fatto che è l’unico fornitore di tutti i team MotoE, anche se bisogna ammettere che sul fronte stradale non sta certo facendo salti mortali per accelerare la transizione, anzi, come confermato al CEO di Ducati Nord America.

Parlando con Bloomberg, Jason Chinnock ha rispolverato una vecchia questione molto cara a Ducati: secondo il marchio italiano, passeranno ancora diversi anni prima di vedere la prima moto elettrica del brand in vendita nelle concessionarie. Il Motivo? “La tecnologia legata alle batterie non è ancora la migliore possibile”, almeno per gli obiettivi e le aspettative Ducati.

La MotoE ci insegna che costruire moto totalmente elettriche ad alte prestazioni è sicuramente possibile, fra la MotoGP e la MotoE però ci sono ancora delle differenze sostanziali. Una la più importante: la Ducati V12L elettrica pesa 225 kg a causa della batteria di bordo (abbiamo visto la nuova Ducati V12L a EICMA 2022), la Ducati MotoGP campione del mondo 2022 appena 157 kg. Questa differenza di peso abbassa le prestazioni massime, lo farebbe anche su modelli stradali, motivo per cui non abbiamo ancora assistito al lancio della prima Ducati elettrica per il pubblico.

Eppure Claudio Domenicali, CEO di Ducati, già nel 2019 aveva annunciato: “Di sicuro il futuro elettrico, non siamo molto lontani dal produrre la nostra prima moto elettrica”. Nel frattempo però le batterie al litio devono aver giocato un tiro mancino all’azienda del Gruppo Volkswagen, che magari aspira anche ad autonomie più ampie, non solo a prestazioni mostruose. Certo la concorrenza sta comunque andando avanti per la propria strada, pensiamo soprattutto a Zero Motorcycles e Harley-Davidson. Magari agli appassionati più duri e puri non interessa vedere una Ducati elettrica a breve giro, da tecnici di settore però non vediamo l’ora che si smuova qualcosa…