Ducati record nel 2022 con 61.000 moto vendute: quale il modello più richiesto?

Ora possiamo affermarlo con scientifica certezza: il 2022 è stato il migliore anno di sempre per Ducati, che ha consegnato in tutto il mondo oltre 60.000 moto. Per la precisione, il marchio di Borgo Panigale ha consegnato worldwide 61.562 moto, un risultato commerciale che va ad affiancarsi alle vittorie Ducati ottenute in ambito racing.

Rispetto al 2021, la crescita è stata netta: +3,6% in un anno particolarmente difficile. L’Italia si è anche confermata come il mercato principale per Ducati, nel Belpaese infatti il marchio ha consegnato 9.578 moto con una crescita del 10% rispetto al 2021. Il secondo miglior Paese nel mondo sono gli Stati Uniti, dove Ducati ha esportato 8.441 unità; in questo caso c’è stato un leggero calo rispetto al 2021 a causa di problemi logistici legati all’instabilità geopolitica e non solo, si è registrato dunque un -6%. Terzo Paese per Ducati è la Germania, dove ha venduto 6.678 moto - facendo segnare un +9% rispetto all’anno precedente.

Il modello Ducati più amato del 2022? La Multistrada V4 in tutte le sue versioni, capace di vendere 10.716 unità in tutto il mondo. Ottimo successo anche per la famiglia Monster con 7.971 unità, inseguita dalla famiglia Scrambler 800 con 6.880 moto consegnate (Scrambler 800 che si è già aggiornato al 2023). Il 2022 è stato un anno record anche per la rete di vendita Ducati, che a fine anno contava 821 concessionarie in 96 mercati differenti. Ma come sarà il 2023?

Ducati ha intenzione di lanciare ben 8 nuovi modelli e fra quelli più attesi abbiamo sicuramente il Multistrada V4 Rally, il nuovo Diavel V4 già eletta moto più bella di EICMA 2022, e la seconda generazione di Scrambler.