Ducati presenta tre nuove e-bike 2020 per il trekking e la città

Oltre alle nuove moto 2020, Ducati ha presentato - preparandosi così a EICMA 2019 - anche tre nuove e-bike di alta fascia, ovvero la MIG-RR Limited Edition, la MIG-S e la E-Scrambler - alimentando una concorrenza a distanza con Harley-Davidson. Andiamo a conoscerle in dettaglio.

Dopo il successo ottenuto con la Ducati MIG-RR, presentata proprio a EICMA, per il 2020 la casa italiana propone la MIG-RR Limited Edition, prodotta in sole 50 unità numerate. Queste saranno assemblate interamente in Italia, avranno sospensioni Öhlins, cerchi in carbonio, cambio elettronico e saranno inoltre arricchite di una speciale grafica Ducati Corse a opera della D-Perf di Aldo Drudi.

La MIG-S invece è una e-bike All Mountain con caratteristiche sportive, un mezzo agile ma estremamente performante che si adatta a ogni situazione. A completare la gamma ci pensa poi la E-Scrambler, una e-bike da trekking con componenti di alta gamma, perfetta per le strade di campagna ma adatta anche alla città - in perfetto stile Scrambler Ducati. Il suo prezzo di listino è di 3.699 euro, con la MIG-S invece saliamo a 6.250 euro, con la MIG-RR Limited Edition a 8.890 euro. Se con la MIG-RR Limited Edition siamo assolutamente al top della gamma, la MIG-S offre ai propri clienti un equipaggiamento Premium con un prezzo più accessibile.

Non vediamo l'ora di conoscere queste nuove e-bike a EICMA 2019. Nel frattempo non perdetevi le altre novità Ducati 2020.