Ducati presenta i team ufficiali 2024: quando seguire l'evento in live streaming?

Quando verranno presentati i team ufficiali Ducati per il 2024? Ve lo diciamo subito: il prossimo 22 gennaio nel corso di un evento trasmesso in live streaming.

La location scelta da Ducati è Madonna di Campiglio, un luogo legato a doppio filo con Audi per via di una solida collaborazione che dura ormai da 11 anni. L’evento di presentazione dei team ufficiali avverrà dunque il prossimo 22 gennaio alle ore 10:30, nello specifico avverrà la Presentazione Ufficiale del Ducati Lenovo Team 2024 MotoGP, del team Aruba.it Racing – Ducati WorldSBK e del team Ducati Corse Off-Road.

Ovviamente non tutti gli appassionati e i giornalisti riusciranno a esser presenti a Madonna di Campiglio, motivo per cui Ducati ha deciso di trasmettere in live streaming la conferenza, sia in lingua italiana che in lingua inglese. Lo streaming si potrà vedere sul sito ufficiale di Ducati, sul sito arubaracing.it, sul canale YouTube ufficiale di Ducati e infine su Sky Sport MotoGP, canale 208 del vostro decoder Sky. È insomma tutto pronto per Campioni in Pista 2024, nella speranza che la prossima stagione possa regalare emozioni pari se non superiori a quelle del 2023, con Pecco Bagnaia diventato Campione del Mondo in MotoGP per il secondo anno consecutivo.

Ducati è inoltre abituata a vincere anche al di fuori delle competizioni: la nuova Ducati Hypermotard 698 Mono è stata la moto più bella di EICMA 2023.