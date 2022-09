Ducati presenta la Multistrada V4 Rally: dedicata ai viaggiatori più esigenti

In occasione del terzo episodio della Ducati World Premiere Web Series 2023, Ducati ha presentato la nuova Multistrada V4 Rally, il nuovo modello che si rivolge ai viaggiatori più esigenti, che vogliono raggiungere le destinazioni più lontane anche in coppia.

Ducati ha lavorato per migliorare il comfort sia del pilota che del passeggero, ma anche sull’autonomia che è stata incrementata grazie al serbatoio da 30 litri ed alla strategia di deattivazione che debutta per la prima volta su una moto di serie e spegne la bancata posteriore anche in movimento.

La nuova Multistrada può contare su sospensioni semiattive dall’escursione maggiorata a 200mm, che garantiscono una luce a terra superiore, ma anche su un Power Mode dedicato al fuoristrada, una pedana pilota più ampia ed un profilo più marcato, a cui si aggiunge un inserto in gomma rimovibile.

Ducati ha anche ridisegnato il parabrezza (maggiorato di 40mm in altezza e 20mm in larghezza), mentre sempre a livello estetico il codino è stato allungato e l’attacco vigile arretrato, allo scopo di offrire maggiore spazio nella zona delle gambe al passeggero. Inoltre, grazie al kit di sospensioni ribassate e le selle di altezze diversa, la Multistrada V4 Rally può anche adattarsi a qualunque configurazione di coppia. Con la funzione Minimum Preload, introdotta su Multistrada V4 S del 2022, è possibile abbassare la moto nelle fermate e nella marcia a bassa velocità: in questo modo si riduce al minimo il precarico dell’ammortizzatore. E’ stata introdotta anche la funzione Easy Lift che riduce lo sforzo per il sollevamento della moto dal cavalletto.

A livello tecnologico e di sicurezza, siamo di fronte alla prima moto al mondo equipaggiata con sistema di Cruise Control Adattivo, oltre che di Blind Spot Detection. Presente un cruscotto TFT a colori da 6,5 pollici che include anche una funzionalità di navigazione cartografia grazie a Ducati Connect. Ducati ha anche integrato l’ABS Cornering che permette di sfruttare la potenza frenante del suo impianto anche in piega.

Ducati ha anche sviluppato quatto Riding Mode che permettono di sfruttare al meglio le potenzialità di Multistrada V4: si tratta di Sport, Touring, Urban ed Enduro.

Con la Multistrada V4 Rally viene introdotta anche un’inedita strategia di deattivazione della bancata posteriore, che oltre allo spegnimento dei cilindri posteriori a moto ferma, mantiene anche la bancata posteriore deattivata in altre condizioni di funzionamento, a vantaggio di consumi ed emissioni.

Il motore della V4 Granturismo da 1.158 cm3 eroga 170CV a 10.750 giri e 121 nM a 8.750 giri. Disponibili tre allestimenti: Adventure Radar, Adventure Travel & Radar e Full Adventure.

La Ducati Multistrada V4 Rally arriverà nelle concessionarie a partire da febbraio 2023 nelle due colorazioni Ducati Red e Brushed Aluminium & Matt Black, quest’ultima con serbatoio in alluminio spazzolato a vista. Entrambe le versioni possiedono cerchi a raggi dal canale di colore nero.