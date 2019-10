Ducati pensa ai neo-motociclisti: 1.000 euro di sconto sulle moto depotenziate

Oggi abbiamo ottime notizie per tutti quei giovanissimi appassionati che sognano di possedere la loro prima moto Ducati: la casa di Borgo Panigale sconta di 1.000 euro i modelli depotenziati.

La casa vuole infatti che i sogni dei giovani neopatentati A2 possano diventare realtà. Per questo motivo una vasta gamma di depotenziate saranno offerte in sconto. Pensiamo alla Hypermotard 950, alla Monster 821, alla Monster 797, alla SuperSport, alla Scrambler Icon, alle Café Racer e Desert Sled, adesso disponibili con un “bonus” di 1.000 euro in meno sul listino classico. L’offerta è riservata ai neo-motociclisti, a quanti stanno conseguendo o abbiano conseguito la patente A2.

Per ottenere maggiori informazioni sulla promozione vi invitiamo a contattare il vostro concessionario Ducati di fiducia, o quello più vicino, che potete trovare sul pratico Dealer Locator del sito ufficiale dell’azienda. Vi ricordiamo inoltre che, al di là delle offerte per i neo-motociclisti, Ducati ha da poco presentato tutte le novità per il 2020, con tre moto che hanno fatto il loro debutto assoluto, cinque evoluzioni di modelli di successo e ben tre e-bike, perfette per l’off-road come per l’utilizzo urbano. Tutte novità che potrete vedere di persona a EICMA 2019, a Milano Rho Fiera dal 7 al 10 novembre.