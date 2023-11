La Ducati Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 ufficiale a EICMA 2023

Come tradizione, anche Ducati è presente a EICMA 2023 con uno degli stand più grandi della fiera. Se il pubblico può accedere a partire dal 9 novembre, noi media abbiamo vissuto oggi 7 novembre la giornata inaugurale - conclusasi con una sorpresa Ducati. È stata presentata la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916.

Ducati celebra così i 30 anni della 916, con un modello prodotto in serie numerata e limitata che a Borgo Panigale non faranno fatica a vendere - nonostante il prezzo. Il price tag infatti dice 40.000 euro tondi tondi, ma si tratta di un modello da collezione, il non plus ultra che Ducati possa offrire oggi a livello stradale. La livrea celebrativa 916 è stata creata dal Centro Stile Ducati, che ha reso omaggio a una delle più belle grafiche racing della storia sportiva Ducati, quella della moto vincitrice del campionato mondiale Superbike con Carl Fogarty nel 1999.

A livello di tecnica però la moto ha poco a che vedere con ciò che accadeva trent’anni fa. Scrive Ducati nel suo comunicato stampa ufficiale: “L’equipaggiamento tecnico unisce le specifiche SP2 a una serie di dettagli di grande pregio, che rendono ancora più unica questa moto. La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 ha infatti il tappo per serbatoio racing in alluminio lavorato dal pieno, i condotti dell’aria per il raffreddamento dei freni anteriori, il paracalore dello scarico, le ali con disegno a doppio profilo e il parafango anteriore in fibra di carbonio”*.

In fibra di carbonio sono anche i cerchi a cinque razze sdoppiate, con il momento inerziale ridotto di circa il 26% sull’anteriore e del 46% sul posteriore per una guida più agile, meno faticosa e più precisa in fase di accelerazione. L’impianto frenante invece è un Brembo Stylema R, in basso trovate le principali dotazioni di serie:

Livrea celebrativa “30° Anniversario”**

Testa di sterzo ricavata dal pieno con nome modello e numero progressivo della moto (XXX/500)*

Serbatoio in alluminio spazzolato a vista

Ruote in fibra di carbonio

Sella dedicata con logo “30°”**

Ali in fibra di carbonio

Parafango anteriore in fibra di carbonio

Convogliatori pinze freno in fibra di carbonio**

Paracalore scarico in fibra di carbonio**

Frizione a secco STM-EVO SBK

Trasmissione finale con catena da 520, pignone e corona specifici

Cerchi in fibra di carbonio a 5-razze sdoppiate

Pinze freno anteriore Brembo Stylema R®

Pompa freno anteriore Brembo MCS 19.21 (Multiple Click System) con remote adjusting

Leve freno anteriore e frizione fresate alle estremità

Pedane pilota regolabili in alluminio ricavato dal pieno con paratacchi in carbonio

Configurazione monoposto

Kit Ducati Data Analyser+ (DDA+) con modulo GPS (a corredo)

Cover frizione aperto in carbonio** (a corredo)

Cover rimozione porta targa** (a corredo)

Cover fori specchi in alluminio ricavato dal pieno** (a corredo)

Tappo serbatoio in alluminio ricavato dal pieno** (a corredo)

Certificato d’autenticità e telo coprimoto dedicato

La nuova Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 sarà esposta a EICMA 2023 per tutti i giorni della fiera, dal 9 al 12 novembre 2023.

A proposito di omaggi, a EICMA 2023 la FELO dedicata a Marco Simoncelli, tutta elettrica e con un design che ricorda il leggendario Honda CUB.