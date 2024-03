Ducati motocross Desmo450 MX, che debutto! Pole position e vittoria della prima manche

La Ducati ha debuttato nel campionato italiano di motocross con un notevole risultato sul Circuito Internazionale di Mantova. Alessandro Lupino ha ottenuto la pole position e ha trionfato nella prima manche della categoria MX1, concludendo in seconda posizione assoluta nella giornata di apertura del campionato del 2024.

La moto è una Desmo450 MX, guidata da Lupino, che ha impressionato per le sue ottime prestazioni nella sua prima uscita ufficiale, segnando un momento significativo per Ducati in questa categoria. Questo primo inizio è solo l'apice di un progetto più ampio che prevede lo sviluppo di una gamma completa di motociclette da fuoristrada, testate sui terreni più impegnativi.

Lupino, ottavo volte campione italiano, ha dominato la prima manche, guidando dall'inizio alla fine dopo aver segnato il miglior tempo sia nelle prove libere sia nelle qualifiche. Nonostante una partenza difficile nella seconda manche, è riuscito a risalire fino al settimo posto, assicurandosi così la seconda posizione assoluta.

Il debutto della Desmo450 MX ha fornito agli ingegneri Ducati preziosi dati per continuare lo sviluppo della moto. Il focus del progetto è sull'ottimizzazione della leggerezza, della componentistica e dei motori, con particolare attenzione alla curva di erogazione, resa possibile grazie al sistema Desmodromico, utilizzato anche sulle MotoGP di Ducati. Il prossimo appuntamento del Campionato Italiano Motocross è previsto per il 27 e 28 aprile sulla pista di Cingoli, in provincia di Macerata.

Claudio Domenicali, CEO di Ducati Motor Holding ha dichiarato: "Questo weekend a Mantova abbiamo scritto un altro capitolo della storia della Ducati. Alessandro Lupino e la nostra squadra ci hanno fatto davvero divertire e, nonostante fosse la prima gara di motocross della nostra storia recente, fin da subito abbiamo dimostrato delle performance di grande rilievo“"

Anche il pilota Alessandro Lupino ha espresso in suo entusiasmo: "Sono state due giornate molto emozionanti, il mio debutto con la Ducati è stato veramente un sogno: me l’avevano detto, ma oggi l’ho provato! Sentirsi Ducatista è una sensazione davvero speciale. Complimenti a tutti i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto, perché in pochissimo tempo hanno realizzato una moto spettacolare, con tantissimo potenziale, facendo un lavoro incredibile."



Arrivando alla Moto GP, la prima tappa del Motomondiale del 2024 ha rappresentato anche il debutto di Marc Marquez in Ducati. Egli ha ottenuto un buon settimo posto al debutto e si è dichiarato soddisfatto del feeling con la sua Desmosedici.



In virtù anche della collaborazione con Ducati di entrambi i fratelli Marquez (Marc e Alex) Audi, che ricordiamo essere proprietaria di Ducati, ha voluto omaggiarli con un regalo speciale: Marc ha ricevuto una RS6, mentre Alex una RS4. Entrambi sono un punto di riferimento per Audi in Spagna e, di fatto, sono diventati delle icone del brand nel paese iberico.

Su KIT PULISCI LUBRIFICA CATENA - MOTUL C4 400ml C1 400ml SPAZZ è uno dei più venduti di oggi.