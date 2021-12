Ducati mostra la moto elettrica Ducati V21L per la MotoE: che spettacolo!

Il mondo delle moto elettriche sta per diventare il nuovo protagonista del motorsport con la Coppa del Mondo MotoE, attiva dal 2019 ma legatasi da poco a un accordo con Dorma Sports dal 2023 al 2026. In pista scenderà anche Ducati con la sua prima moto elettrica Ducati V21L, già alla prova in pista a due mesi dall’annuncio.

Il primo prototipo di moto elettrica Ducati è stato finalmente rilasciato ieri, sorprendendo moltissimi fan della casa di Borgo Panigale e non solo. Nota, come detto in precedenza, come Ducati V21L, è stata messa alla prova dal pilota Michele Pirro sul tracciato del Misano World Circuit Marco Simoncelli, e i risultati sono davvero interessanti.

Al momento non sono noti i tempi e i dettagli delle prestazioni della moto ma, considerando che dovrà sostituire l'Energica Ego Corsa da 147 CV, 220 Nm di coppia e velocità massima registrata di 257 Km/h durante le gare, ci si può aspettare qualche risultato analogo se non migliore.

La Ducati V21L è però spettacolare nel design attuale, che vede il giusto bilanciamento di nero, rosso e fibra di carbonio. Il pacco batteria resta nascosto sotto la carena e l’unico dettaglio visibile è la configurazione a velocità singola con trasmissione a catena. Ma la bellezza, si sa, va vista anche nella velocità.

Roberto Canè, Direttore eMobility di Ducati, ha dichiarato: ““Stiamo vivendo un momento davvero straordinario. Trovo difficile credere che sia realtà e ancora non un sogno! La prima Ducati elettrica in pista è eccezionale non solo per la sua unicità ma anche per il tipo di impresa: impegnativa sia per gli obiettivi prestazionali che per i tempi estremamente ridotti. Proprio per questo il lavoro di tutto il team dedicato al progetto è stato incredibile e il risultato di oggi ci ripaga degli sforzi fatti in questi mesi. Di certo non abbiamo ancora finito; sappiamo infatti che la strada da percorrere è ancora molto lunga, ma nel frattempo abbiamo fatto un primo passo importantissimo”.

