Ducati, messaggio a Marc Marquez: 'Ci aspettiamo sportività in pista nel 2024'

Da quando è arrivata la firma ufficiale di Marc Marquez col team Ducati Gresini, non si parla d'altro se non appunto dello sbarco del pilota spagnolo in Italia.

Un'operazione che ha diviso in due l'opinione pubblica fra chi ha apprezzato la scelta della scuderia indipendente e di Ducati, e chi invece ha storto il naso rispetto a quanto accaduto, memore del famoso duello del 2015 fra Marc Marquez e Valentino Rossi che il Dottore non ha ancora digerito.

Del resto lo spagnolo è visto come un nemico in casa da molti tifosi italiani, ma siamo certi che se dovesse tornare a vincere fin da subito in sella ad una Ducati, farà passare in un batter d'occhio tutti i malumori.

E questa “titubanza” traspare anche in quel di Borgo Panigale, alla luce delle recenti dichiarazioni di alcuni manager di Ducati, come ad esempio quelle di Gigi Dall'Igna, direttore generale del reparto Corse, che in occasione della recente festa di fine anno dell'azienda per celebrare i grandissimi successi ottenuti nel 2023, ha spiegato: "Per quanto riguarda Marquez, Marc ha fatto solo un giorno di test, quindi credo che abbia del margine di miglioramento. Noi non ci aspettiamo nulla da lui. Sicuramente tanta sportività in pista da parte di tutti i nostri piloti".

Chiarissime quindi le parole di Dall'Igna: si combatterà per vincere il mondiale in casa Ducati, ma senza colpi bassi, solamente con sportività e con tutto ciò che è consentito dal regolamento.

La sensazione che la stagione 2024 possa essere ricordata come una delle più interessanti degli ultimi anni è condivisa da molti addetti ai lavori, e lo si capisce proprio dal grande interesse suscitato dallo sbarco di Marquez a Faenza, che tra l'altro ha dimostrato fin dai test di Valencia dello scorso mese di poter competere con i primi della classe.

Dall'Igna in ogni caso non dà per scontato la vittoria per la stagione ventura: "Io vedo KTM e Yamaha in prima fila già l'anno prossimo", ha spiegato.