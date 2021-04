Niente moto elettrica Ducati, l'azienda punta sui carburanti sintetici

Il mercato delle moto elettriche sta diventando sempre più grande, sia in quanto a offerta che a domanda. Anche Ducati nel 2019, per bocca di Claudio Domenicali, era pronta a seguire la nuova onda, ora però le cose sembrano esser cambiate...

Due anni fa Domenicali diceva: “Il futuro è elettrico e non siamo troppo lontani dall’avviare una produzione in serie”. Oggi Francesca Milicia, VP del settore vendite globali e Membro del Consiglio di Amministrazione, ha invece spiegato: “Produrremo presto una Ducati elettrica? No, pensiamo che per il tipo di veicoli che stiamo producendo adesso un modello elettrico non soddisferebbe a pieno i nostri standard in termini di peso, autonomia, piacere di guida ecc. Tutto ciò che i motociclisti Ducati si aspettano.”

Doccia fredda dunque per chi aspettava a breve una moto Ducati 100% elettrica, questo però non significa che il marchio non stia facendo nulla per aiutare l’ambiente: “Stiamo esaminando anche altre soluzioni green a zero o basse emissioni, come ad esempio il carburante sintetico. Altri marchi del nostro gruppo, penso a Porsche ad esempio, stanno battendo questa strada ed è qualcosa a cui guardiamo a medio termine”. Dunque, per il momento almeno, niente elettricità e spazio ai carburanti sintetici, a basso impatto ambientale.