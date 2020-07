Ducati lancia tre nuove e-bike pieghevoli: una Urban e due Scrambler

Ducati ha preso il tema della micromobilità elettrica davvero sul serio: dopo le nuove biciclette elettriche e i monopattini elettrici 2020, arrivano ora delle inedite e-bike pieghevoli realizzate in collaborazione con MT Distribuiton.

Tre i nuovi modelli lanciati a Borgo Panigale, Urban-E, a marchio Ducati, SCR-E e SCR-E Sport, a marchio invece Scrambler. Come accaduto con i nuovi monopattini 2020, anche queste bici pieghevoli sono state curate nel design dal Centro Stile Ducati. Per il modello Urban-E i designer Ducati hanno anche collaborato con Italdesign, una partnership che ha dato vita a un modello unico nel suo genere, che mira a essere originale in un mercato invece spesso piatto e anonimo. Ma passiamo alle caratteristiche: la Urban-E, disponibile in Black o Grey, ha un telaio in alluminio con chiusura Easy Folding, un comodo display LCD integrato nello stelo, luci LED integrate nel telaio, uno stile pulito e lineare. La sua batteria è da 378 Wh, la forcella è ammortizzata e le ruote sono da 20"x4 con sistema antiforatura in kevlar.

Stessi pneumatici anche per la SCR-E a marchio Scrambler, una e-bike però più votata all'avventura con batteria da 374,4 wh che permette un'autonomia fino a 70 km. Il telaio è in alluminio e vanta una maniglia "deluxe" con tecnologia Easy Folding. Anche in questo caso non manca un display LCD di ultima generazione per controllare tutte le info principali.

Con la SCR-E Sport, il concept della SCR-E si evolve ulteriormente diventando Full Suspension con doppio ammortizzatore - con forcella anteriore e ammortizzatore a molla posteriore integrato nel telaio. La batteria potenziata da 468 Wh, sempre incassata nel telaio, permette un'autonomia fino a 80 km. Trovate maggiori info su queste nuove e-bike pieghevoli Ducati sul sito dedicato Ducati eMobility.