Ducati lancia le nuove e-bike Scrambler SCR-X e SCR-E GT

Ducati è sicuramente famosa in tutto il mondo per le sue eccellenti moto, sia in ambito stradale che competitivo (qui il prototipo della Ducati MotoE), è però qualche anno che l'azienda di Borgo Panigale lancia anche monopattini e biciclette elettriche. Vi presentiamo a tal proposito le nuove SCR-X e SCR-E GT, due e-bike foldable.

Lanciate nelle classiche colorazioni giallo-nera e rosso-nera della serie Scrambler, le due e-bike montano un sistema a 48 V molto potente, anche se le regolamentazioni europee costringono Ducati a bloccare la velocità massima a 25 km/h. Il motore posteriore è un Bafang con ben 90 Nm di coppia, mentre la batteria è da 500 Wh sulla SCR-E GT, fino a 80 km di range, e da 614 Wh nella SCR-X. Ovviamente la batteria è rimovibile e ricaricabile a casa.

La SCR-E GT nello specifico si fa riconoscere per via di un aspetto molto più stradale e ruote da 20"x4", mentre la SCR-X è più votata allo sterrato e alle avventure extraurbane. Entrambe montano sospensioni anteriori, la SCR-E GT però vanta anche sospensioni posteriori. Le due bici saranno disponibili online e presso i tradizionali rivenditori Ducati, la SCR-E GT ha un prezzo di 1.999 euro (tutte le info della nuova Ducati SCR-E GT), mentre la SCR-X non è ancora arrivata nei listini italiani.