Ducati lancia la nuova e-bike da enduro TK-01RR e aggiorna la MIG-S

Il marchio Ducati è sicuramente famoso per le sue splendide moto premium, negli ultimi anni però ha proposto al mercato anche monopattini elettrici e biciclette a pedalata assistita di alta fascia. A tal proposito a Borgo Panigale hanno lanciato una nuova e-bike 2021.

Si chiama Ducati TK-01RR ed è una e-bike da enduro che monta il motore elettrico di recente uscita Shimano EP-08, che pesa soltanto 2,6 kg e fornisce una coppia di 85 Nm. Nella modalità di maggiore assistenza, la bici riesce a fornirci il 400% di forza in più rispetto alla pedalata muscolare, in pratica è come se avessimo tre amici che ci aiutano sui pedali su una salita particolarmente ripida.

La batteria, una Shimano da 630 Wh, è nascosta nel grande tubo verticale piegato di 64,5 gradi, mentre il tubo che porta alla sella è a 75,5 gradi. La TK-01RR presenta anche dischi idraulici Shimano XT, un cambio a 12 rapporti, sospensioni Öhlins RFX e TTX. Completano il quadro generale gli ottimi pneumatici Pirelli Scorpion e-MTB S. Il prezzo? 6.999 euro. Al di lá di questo nuovo modello Ducati ha aggiornato anche la MIG-S, installando una batteria Shimano e un motore STEPS E8000.



A proposito di Ducati, vi ricordiamo che il brand di Borgo Panigale potrebbe lasciare il Gruppo Volkswagen insieme a Lamborghini.