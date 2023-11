La Ducati Hypermotard 698 Mono vista a EICMA 2023: spettacolo monocilindrico

A inizio novembre Ducati ha presentato al mondo la sua nuova Hypermotard 698 Mono, giusto in tempo per EICMA 2023 - dove infatti abbiamo ammirato la moto dal vivo.

L’impatto visivo è impressionante, pur essendo una fun-bike monocilindrica Ducati ha riposto in lei - come tradizione - la massima cura. Tecnicamente troviamo il nuovo motore Superquadro Mono di derivazione 1299 Panigale, il monocilindrico stradale più sofisticato e prestazionale mai realizzato per citare direttamente l’azienda di Borgo Panigale. Alla sua potenza massima il motore eroga 77,5 CV di potenza, raggiunge i 10.250 giri di rotazione, con lo scarico racing Termignoni in configurazione pista è poi possibile aumentare la potenza massima di 7 CV e arrivare a 84,5 CV.

In basso le principali dotazioni:

Motore Ducati Superquadro Mono con alesaggio e corsa di 116 e 62,4 mm, 659 cm3, potenza massima di 77,5 CV a 9.750 giri/min, coppia massima di 6,4 kgm a 8.000 giri (versione A2 43,5 CV a 6.250 e 5 kgm a 5.750 giri), pistone box-in-box, distribuzione desmodromica con valvole aspirazione in titanio

Telaio a traliccio in acciaio con tubi a sezione e spessore differenziati, telaietto in tubi d’acciaio e forcellone bibraccio in alluminio

Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 45 mm, completamente regolabile, con registri superiori per le tarature idrauliche, corsa 215 mm. Monoammortizzatore Sachs completamente regolabile con interposizione di leveraggi progressivi, registri esterni per le tarature idrauliche, corsa ruota 240 mm.

Ruote in lega a 5 razze 120/70-17’’ e 160/60-17’’ con pneumatici Pirelli DIABLO™ Rosso IV

Impianto frenante Bosch-Brembo ABS 10.3ME Cornering

Disco anteriori da 330 mm di diametro con flangia in alluminio e pinza radiale a 4 pistoncini Brembo M4.32

Pedane pilota ottimizzate per la guida sportiva con rivestimento in gomma rimuovibile per il massimo grip con stivali racing

Faro anteriore full LED con DRL a doppia C, faro posteriore Full-LED

Cruscotto con schermo LCD da 3,8” IBN (Improved Black Nematic) con LED di cambiata

Batteria agli ioni di Litio

Inertial Measurement Unit (IMU) Bosch

3 Power Mode (Low, Medium, High)

4 Riding Mode (Sport, Road, Urban, Wet)

Ducati Wheelie Control (DWC)

Ducati Traction Control (DTC)

Engine Brake Control (EBC)

Ducati Power Launch (DPL)

Ducati Link Ready con applicazioni infotainment

Ducati Quick Shift (DQS) Up&Down

La moto vanta un pacchetto elettronico unico nella categoria e promette un controllo eccezionale anche a chi è alle prime armi. Sul fronte del peso abbiamo 151 kg, come si può notare anche dalle foto l’impianto frenante è affidato a pinze Brembo, inoltre Ducati ha creato anche una versione depotenziata a 35 kW accessibile ai possessori di patente A2. Ma parliamo di prezzi, l’elemento più spinoso per gli appassionati: la nuova Ducati Hypermotard 698 Mono parte da 12.890 euro, la versione depotenziata invece parte da 11.890 euro.