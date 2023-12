Ducati Gresini, la nuova moto di Marc Marquez il 20 gennaio nel tempio della musica techno

Il team Gresini svelerà la sua squadra per la stagione 2024 il 20 gennaio presso la discoteca Cocoricò di Riccione. La presentazione includerà i team di MotoE e Moto2 alle 17.30, seguiti dal team MotoGP, con Marc Marquez come protagonista alle 18.30 dello stesso giorno.

La scelta della location, la famosa Cocoricò, conferisce un tocco di glamour all'evento, creando un'atmosfera eccitante per gli appassionati di motociclismo. La presentazione sarà un'opportunità per i fan di vedere in anteprima la nuova squadra e la nuova moto di Marc Marquez.

La decisione di Marquez di unirsi al team Ducati Gresini segna una nuova fase nella sua carriera, dopo anni di successi e sfide con la Honda. Dopo un solo test con la Desmosedici, Marquez ha già mostrato promettenti segni di forza, suscitando grande interesse per le prossime gare della stagione 2024.

L'evento di presentazione precede di un giorno l'atteso 'Campioni in Pista', in programma dal 21 al 23 gennaio a Madonna di Campiglio. Durante questo evento, la Ducati svelerà le sue squadre ufficiali di MotoGP, Superbike e Motocross, con piloti del calibro di Bagnaia e Bastianini.

Vi abbiamo parlato inoltre del regalo che Pol Espargarò ha ricevuto da KTM. Un vero e proprio bolide in carbonio.