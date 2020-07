Ducati e-Scrambler, la bici elettrica di Borgo Panigale compatibile col Bonus Bici

Per Ducati il marchio Scrambler sta diventando sempre più versatile, sta dimostrando di poter dettare legge anche al di fuori del classico mondo delle moto, accostandosi ad esempio al nuovo monopattino elettrico Cross-e Scrambler e ora alla bici elettrica Ducati e-Scrambler.

Realizzata in collaborazione con Thok Ebikes, la nuova e-Scrambler Ducati vanta un motore Shimano Steps E7000 da 250W (dunque è perfettamente omologata per circolare in strada) e una batteria da 504 Wh. Gli pneumatici di serie invece sono i Pirelli Cycl-e GT, pensati per percorrere anche itinerari lunghi in totale sicurezza.

Il cambio è uno Sram NX a 11 velocità, della stessa marca sono i freni a 4 pistoncini, inoltre Ducati mette a disposizione una discreta selezione di accessori, dal portapacchi ai parafanghi, passando per il cavalletto e le luci di segnalazione. La Ducati e-Scrambler powered by Thok è disponibile presso tutti i concessionari Ducati e sul sito Ducati.com al prezzo di 3.699 euro, IVA e spedizione inclusi. Ovviamente, nel caso possiate accedere al Bonus Mobilità 2020, potete avere 500 euro di sconto statale fino al 31 dicembre 2020.

Vi ricordiamo inoltre che sempre Ducati ha intenzione di lanciare anche un secondo monopattino elettrico nel corso del 2020, il nuovo Ducati Pro II, successore della prima versione attualmente nei negozi.