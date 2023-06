Il nome Ducati non ha certo bisogno di presentazioni, il marchio italiano è conosciuto in tutto il mondo per le sue vittorie nel Motorsport e per le sue eccellenti moto stradali, tuttavia a Bordo Panigale si sviluppano anche biciclette: al GP del Sachsenring ha debuttato la prima Ducati e-MTB in carbonio.

Si chiama Powerstage RR Limited Edition, un modello enduro che va così ad ampliare la gamma e-MTB di Ducati (invece la Ducati Futa 2022 è la prima e-bike da corsa del marchio). Questa particolare Mountain Bike elettrica è stata sviluppata per affrontare il fuoristrada più estremo, il nome Powerstage infatti richiama una nuova tipologia di prova speciale introdotta di recente sui circuiti di e-enduro. Questa prova consiste nell'affrontare, oltre alle classiche discese, anche un percorso estremamente tecnico in salita, il livello prestazionale del mezzo deve dunque supportare le capacità degli atleti in gara.

Come tradizione Ducati, il mezzo è un concentrato di tecnologia e componentistica avanzata. Il telaio è totalmente in carbonio e promette massime performance in ambito enduro. Grande attenzione è stata posta anche nell'area sterzo, al carro posteriore e alla zona motore rinforzata da due nervature T-Ribs. L'angolo del tubo sella è stato verticalizzato di 78° per permettere al rider di assumere una posizione in sella ottimale durante i tratti tecnici in salita, inoltre l'angolo di sterzo aperto da 64° permette di superare qualsiasi ostacolo ad alte velocità.

A muovere l'e-MTB troviamo una nuova Drive Unit Shimano EP801 con 250 W di potenza e 85 Nm di coppia, dunque nonostante le ottime prestazioni si tratta di una e-MTB perfettamente omologata per circolare in strada. Fra le caratteristiche principali troviamo poi una forcella Öhlins RXF38 m.2 ad aria con 180 mm di escursione e un ammortizzatore a molla Öhlins m.2 con tecnologia TTX con 170 mm di escursione. Il cambio elettronico wireless posteriore è un SRAM GX AXS a 12 velocità, mentre le ruote sono Crankbrothers Syntesis a formato differenziato (29” anteriore, 27.5” posteriore) con cerchi in carbonio a spessore variabile - accoppiate a pneumatici Pirelli Scorpion Enduro S all’anteriore e Pirelli Scorpion EMTB-S al posteriore.

Gli appassionati che sono stati al Gran Premio di Sachsenring hanno già potuto ammirare la Powerstage RR Limited Edition nell'area paddock, la e-MTB si può in ogni caso già ordinare presso la rete di concessionari e online sul sito ufficiale Ducati al prezzo suggerito di 11.990 euro IVA compresa.